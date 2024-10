29 Ottobre 2024, h. 13:00 REVISORI AUTO – Vincenzo Ciliberti rieletto per acclamazione Presidente di Anara-Confartigianato

Il genovese Vincenzo Ciliberti è stato confermato per acclamazione Presidente di ANARA-Confartigianato, l’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore delle revisioni dei veicoli. Ad affiancarlo, come Vice Presidenti, Dino De Santis (Piemonte) e Daniele Di Meo (Abruzzo).

Ciliberti, tra i fondatori della categoria da lui più volte presieduta, ha illustrato dettagliatamente i contenuti del suo programma di mandato, mettendo in particolare in evidenza i temi prioritari e cogenti da affrontare per la migliore operatività dei centri di controllo, affinché gli stessi possano assolvere efficacemente alla funzione che sono chiamati a svolgere per conto dello Stato, a tutela degli utenti e della sicurezza stradale.

Il programma di Ciliberti si incentra principalmente sui seguenti argomenti:

adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione agganciato all’indice ISTAT, quale misura strutturale indispensabile per la sostenibilità economica dei centri di controllo, da adottarsi con decreto interministeriale;

rivisitazione programma di formazione per gli ispettori dei centri di controllo, affinché sia in grado di contemperare i più rigidi parametri di qualificazione imposti dalla Direttiva europea 2014/45/UE con le esigenze e le caratteristiche delle imprese del settore, anche valorizzando i requisiti professionali degli autoriparatori, quali figure già altamente qualificate;

affinché sia in grado di contemperare i più rigidi parametri di qualificazione imposti dalla Direttiva europea 2014/45/UE con le esigenze e le caratteristiche delle imprese del settore, anche valorizzando i requisiti professionali degli autoriparatori, quali figure già altamente qualificate; semplificazione Protocollo MCTNET 2, rivedendo tutte le procedure utili ad alleggerire le operazioni ed i tempi di revisione, senza ovviamente intaccare la sicurezza dei veicoli.

Particolare attenzione sarà rivolta inoltre alla definizione delle problematiche che riguardano il recepimento della richiamata Direttiva Europea 2014/45/UE, nonché la disciplina sull’affidamento delle revisioni dei veicoli pesanti ai centri di controllo privati.