24 Gennaio 2025, h. 13:22 TURISMO – I protagonisti del turismo caseario italiano si danno appuntamento alla BIT 2025 con un convegno dedicato al tema

Il turismo enogastronomico è un settore in costante crescita. Mangiare bene è sempre stato una componente essenziale di una vacanza, ma oggi sempre più spesso diventa lo scopo stesso del viaggio: un viaggio di scoperta dei cibi, dei territori e delle tradizioni che li hanno prodotti.

I prodotti enogastronomici sono a tutti gli effetti una fondamentale chiave di accesso per conoscere l’anima di un territorio. Le tradizioni enogastronomiche di ogni territorio permettono di approfondire anche le vicende storiche e sociali di quel luogo, sono uniche e irripetibili e costituiscono parte del genius loci di un territorio.

Confartigianato ha un ruolo fondamentale nell’accompagnare gli imprenditori ad acquisire competenze nell’ambito del turismo enogastronomico, per poter valorizzare le peculiarità territoriali, stimolare gli operatori all’innovazione di proposte creative per il territorio, avere strumenti per progettare bandi sul tema o organizzare eventi sulle tendenze nel settore.

Una delle tendenze in forte crescita nell’ambito del turismo enogastronomico, è quella del turismo caseario. Sono sempre di più i caseifici che organizzano attorno alle loro produzioni delle vere e proprie esperienze turistiche.

Per approfondire le nuove tendenze del settore e mettere in evidenza tutte le opportunità per le imprese artigiane abbiamo organizzato presso la BIT di Milano-Rho il 10 febbraio 2025 dalle ore 16,30 alle 18,00, un convegno nazionale con la più importante esperta di turismo enogastronomico in Italia, la Prof.ssa Roberta Garibaldi, che presenterà il Rapporto sul Turismo Caseario.

L’evento – aperto dal Vice Presidente nazionale di Confartigianato Eugenio Massetti – vedrà tra i relatori Marta Gaia Torriani dell’Associazione The Cheese Valleys – Le Tre Signorie di Bergamo, che introdurrà il tema del turismo esperienziale legato ai formaggi e ai caseifici, a seguire, il Sindaco di Lodi Andrea Furegato parlerà della manifestazione “Le Forme del Gusto”, mentre per finire, Irene Floris, tour operator e Presidente di Confartigianato Turismo Firenze e Toscana ci porterà a conoscere i pacchetti di viaggio da lei realizzati in tema di turismo caseario.

Scopri il programma, clicca qui.