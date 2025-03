26 Marzo 2025, h. 13:33 BENESSERE – Confartigianato e le imprese associate del benessere protagoniste al Cosmoprof 2025 di Bologna

Si è conclusa la 56° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’evento di riferimento per l’industria cosmetica mondiale. Con oltre 255.000 addetti ai lavori provenienti da 150 paesi e 3.128 aziende da 65 paesi, la manifestazione ha rappresentato ancora una volta un appuntamento fondamentale per gli stakeholder del settore e Bologna si è confermata la capitale mondiale della bellezza.

In questa cornice, Confartigianato Benessere ha accolto acconciatori ed estetisti provenienti da tutta Italia nelle due postazioni situate al padiglione 37 e al Malln, che hanno colto l’occasione per incontrare i vertici nazionali delle due categorie e confrontarsi sulle tematiche “calde” del settore. Non sono mancate le presenze ad alcuni dei momenti clou della manifestazione alle quali Confartigianato Benessere ha partecipato attivamente al fine di valorizzare gli operatori e di fornire preziose informazioni utili allo svolgimento dell’attività.

Per quanto riguarda il settore dell’acconciatura, particolarmente importante è stato il convegno organizzato in collaborazione con Camera Italiana dell’Acconciatura che ha fornito, attraverso gli interventi che si sono susseguiti – tra i quali quello del Presidente nazionale degli Acconciatori Michele Ziveri – la visione dell’Organizzazione rispetto all’acconciatore del futuro, a partire dalla riforma della Legge di settore attualmente in discussione in Parlamento al progetto innovativo per la digitalizzazione del salone Gate4Innovation, illustrato da Confartigianato.

A valorizzare la platea sono stati alcuni dei massimi “guru” dell’acconciatura internazionale quali Filippo Sepe, Sergio Valente, Jerry Santoro, Alberta Balestra, Stevn Thomas Yankowski, le cinquezerocinque, Goran Viller che si sono caldamente complimentati per l’iniziativa con la Presidente Tiziana Chiorboli.

A seguire si è svolto l’evento “Hair we go”, con la partecipazione della nostra Roberta Apos, Presidente di Confartigianato Acconciatori Puglia che, insieme agli illustri colleghi selezionati da CIA, ha incantato i presenti con la sua storia di eccellenza da acconciatrice visionaria.

Grande successo per l’edizione 2025 dell’Hair Ring Selected, l’accoppiata di giovani parrucchieri con studenti di moda che hanno riferito davanti ai massimi esponenti delle Organizzazioni di rappresentanza della Categoria il lavoro di squadra che ha dato origine alle magnifiche acconciature. In quattro minuti di presentazione hanno raccontato lo sviluppo della loro ricerca e ricevuto gli attestati con i complimenti della Presidente Chioboli, del Presidente Ziveri e delle altre personalità al tavolo. A ritirare il riconoscimento al posto della sua allieva, impossibilitata a partecipare, la nostra Presidente di Confartigianato Acconciatori Abruzzo Assunta D’Adamo.

Altrettanto attiva e partecipata la presenza di Confartigianato Estetisti che, dallo stand congiunto con Fapib ha impartito preziose pillole di formazione sulle tematiche “calde” per il settore. In una videointervista la Presidente nazionale Stefania Baiolini ha fatto il punto, confrontandosi con il Vice Presidente Fapib Marco D’Angelantonio, sui lavori in corso per la riforma della Legge 1/90, su formazione e apparecchiature ad uso estetico.

Ha affrontato invece il tema dell’estetica fai da te e dell’offerta di servizi a domicilio ed itineranti la Vice Presidente Cristina Scurtu, evidenziando come il rispetto delle regole sia alla base della qualità del servizio e rappresenti una garanzia per il cliente.

E sempre Cristina Scurtu è stata la rappresentante di Confartigianato nella giuria del Beauty Stars, il premio dell’estetica riservato agli operatori e alle aziende della bellezza professionale, alla sua prima edizione.

Arduo il suo compito di valutare le candidature delle professioniste che si sono distinte per il loro contributo in favore dell’ambiente e delle persone, favorendo il benessere della comunità o di coloro che, nonostante le difficoltà e le criticità, hanno saputo resistere ed osare senza mai arrendersi, protagoniste di storie di vita a cui ispirarsi per crescere e distinguersi. Particolarmente emozionante l’abbraccio con il grande Diego Dalla Palma, che ha ritirato sullo stesso palco il premio alla carriera.

Salutiamo e ringraziamo tutti coloro che hanno voluto farci sentire la loro presenza ed il loro apprezzamento, che resta la più grande soddisfazione e rappresenta per noi uno stimolo costante all’attività di tutela e di accompagnamento al mercato, di crescita e di valorizzazione del comparto del benessere, grande eccellenza italiana.