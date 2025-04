17 Aprile 2025, h. 14:38 Notizie DONNE IMPRESA – Maria Grazia Bonsignore eletta Presidente di Donne Impresa Confartigianato

Oggi l’Assemblea di Donne Impresa Confartigianato ha eletto Maria Grazia Bonsignore alla Presidenza del Movimento che rappresenta 81.000 donne alla guida di imprese artigiane e micro e piccole imprese.

La Presidente Bonsignore guiderà Donne Impresa fino 2028 e sarà affiancata dalle Vice Presidenti Katia Sdrubolini (Presidente di Donne Impresa Marche e Ancona – Pesaro e Urbino che ha l’incarico di Vice Presidente Vicaria), Giada Falcone (Presidente di Donne Impresa Calabria e Cosenza), Silvia Dozio (Presidente di Donne Impresa Lombardia e Lecco).

Maria Grazia Bonsignore, di Monreale (Palermo), è imprenditrice nel settore dell’artigianato artistico. Ceramista e pittrice, è titolare del laboratorio ‘Ceramiche d’Arte Elisa Messina’. Presidente di Donne Impresa Sicilia e Palermo, svolge incarichi di vertice nell’ambito di Confartigianato a livello provinciale e regionale. E’ anche impegnata in molteplici attività culturali, in Italia e all’estero, per la valorizzazione dell’eccellenza manifatturiera artigiana.

La Presidente Bonsignore ha espresso la volontà di intensificare le iniziative per consolidare i traguardi conquistati dalle imprenditrici di Confartigianato. “Continueremo a batterci – ha detto – per costruire le condizioni che permettano alle donne di esprimere nel lavoro e nell’impresa le proprie potenzialità e contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese. L’associazionismo è l’arma più potente per valorizzare il ruolo delle imprenditrici e Donne Impresa Confartigianato rinnova e rilancia l’impegno a rappresentare i valori e le aspettative delle donne alla guida delle piccole aziende”.