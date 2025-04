10 Aprile 2025, h. 13:56 Notizie EVENTI – Confartigianato protagonista con l’eccellenza artigiana alla Giornata nazionale del made in Italy

Il 15 aprile si svolge la seconda edizione della Giornata nazionale del made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. La data del 15 aprile è quella della nascita di Leonardo Da Vinci, simbolo del genio e del talento italiano. Confartigianato è protagonista della Giornata con numerose iniziative organizzate sia a Roma sia in ambito territoriale.

La Confederazione è tra gli organizzatori dell’evento nazionale ‘Tutela e valorizzazione del made in Italy. Il ruolo delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali’ che si svolge il 15 aprile presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy con inizio alle ore 9.30. Il Vicepresidente Vicario di Confartigianato Eugenio Massetti ribadirà l’impegno per tutelare la nostra qualità manifatturiera. Le Indicazioni geografiche rappresentano, infatti, un aspetto cruciale per difendere i nostri prodotti dalle imitazioni e soprattutto sono un riconoscimento delle competenze e delle tradizioni produttive dei nostri territori. Per questo, Confartigianato Imprese continuerà a battersi i per garantire che il nuovo quadro normativo, che dal 1° dicembre 2025 dovrà iniziare ad essere applicato in tutta Europa, risponda alle esigenze degli artigiani italiani.

Il 28 aprile, sempre a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy, si svolgerà l’evento di lancio della Campagna nazionale “Artigianato, futuro del made in Italy” promossa da Confartigianato, con le altre Confederazioni artigiane e con Fondazione Symbola, per comunicare un’immagine moderna dell’artigianato.

Tra le altre iniziative, l’evento ‘L’Abbecedario del made in Italy’. I nuovi linguaggi dell’artigianato’ organizzato il 15 aprile a Mira (Venezia) nel corso del quale Confartigianato Imprese e Confartigianato Veneto presentano in anteprima nazionale un’iniziativa editoriale senza precedenti per raccontare il passato e il futuro dell’artigianato italiano.

Il Sistema Confartigianato partecipa alla Giornata nazionale del made in Italy con eventi e iniziative organizzati dalle Associazioni territoriali e Federazioni regionali di:

