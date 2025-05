29 Maggio 2025, h. 15:23 MODA – Confartigianato presenta “Eccellenza, la moda artigiana. Dove nasce lo stile italiano”

Confartigianato presenta Eccellenza, la moda artigiana. Dove nasce lo stile italiano, il programma degli eventi dedicati all’alta moda made in Italy. Un unico calendario per vivere tutti gli appuntamenti organizzati dal Sistema Confartigianato in Italia e all’estero per promuovere e valorizzare l’artigianato e le micro e piccole imprese di settore.

In Italia, sono attive più di 40mila imprese artigiane della moda, pari al 50,8% del totale delle quasi 80mila imprese che operano nel settore. Gli addetti delle imprese artigiane della moda sono 139mila, pari al 31,1% dei complessivi 446mila addetti del settore.

L’Italia è al primo posto nell’Ue a 27 anche per il numero di occupati nel settore, 461mila, che rappresentano oltre un quarto (27,8%) del totale degli occupati nella moda dell’Unione europea. Superiamo Portogallo (169 mila addetti), Romania (134 mila addetti), Germania (131 mila addetti), Francia (124 mila addetti), Polonia (121 mila addetti) e Spagna (123 mila addetti).

Numeri che confermano la qualità della produzione Italia, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, e che fanno del nostro Paese il leader in Europa per la vocazione artigiana del settore moda.

Con Eccellenza, la moda artigiana. Dove nasce lo stile italiano, Confartigianato vuole raccontare con un’unica voce narrante quell’universo di imprese, laboratori e botteghe artigiane dell’alta sartoria e degli accessori per la moda.

“Quest’anno iniziamo un viaggio straordinario alla scoperta del talento, della creatività e delle competenze delle nostre imprese associate e del migliore artigianato italiano – ha spiegato Moreno Vignolini, Presidente di Confartigianato Moda – Il calendario è ricco di eventi, due all’estero, in Albania e Serbia, e quattordici in Italia, dalle passerelle di Milano a quelle di Cosenza, Palermo e Torre del Greco, passando per Roma, Prato e Ascoli Piceno. Abbiamo raccolto le migliori rassegne sul territorio per accompagnare appassionati e addetti ai lavori alla scoperta del valore artigiano delle nostre imprese”.

Seguici in quei territori dove tradizione, innovazione e sostenibilità generano incredibili capolavori di intelligenza artigiana, apprezzati e richiesti in tutto il mondo.

GLI EVENTI

South Italy Fashion Week

20/24 maggio 2025

Moema Academy, Galleria Nazionale, Duomo, Cinema Campus Unical |Cosenza

di Confartigianato Calabria e Moema Academy

Moda all’Ombra del Vesuvio | 25° edizione

23 maggio 2025

Hotel Poseidon | Torre del Greco (NA)

di Confartigianato Napoli

Sfilata di Alta Sartoria

23 maggio 2025

Residenza dell’Ambasciatore d’Italia | Belgrado, Serbia

di Confartigianato Imprese, MAECI e CSM

Sfilata di Alta Sartoria

3 giugno 2025

Ex Hotel Dajti | Tirana, Albania

di Confartigianato Imprese, MAECI, ICE Tirana e CSM

Sicily Fashion Week | 2° edizione

14/16 giugno 2025

Stand Florio | Palermo

di Confartigianato Sicilia

Artisanal Evolution

20 giugno / 18 luglio 2025

23 settembre / 17 ottobre 2025

Showroom CSM aderenti | Milano

di CSM, Confartigianato Imprese e ICE AGENZIA

WHITE Resort

21/23 giugno 2025

Superstudio Più, Tortona Fashion District | Milano

di WHITE e Confartigianato Imprese

CSM meets Sustainability

23 giugno 2025

Palazzo Giureconsulti | Milano

27 settembre 2025

Palazzo Isimbardi | Milano

di CSM, Confartigianato Imprese e ICE AGENZIA

Stile Sartoriale

27/28 giugno 2025

Via Veneto | Roma

di Accademia Nazionale dei Sartorie Confartigianato Roma

Moda sotto le stelle | 39° edizione

1° agosto 2025

Piazza del Popolo | Ascoli Piceno

di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo

Stile Artigiano è di Moda | 4° Festival della Moda Sartoriale

6 settembre 2025

Casinò Municipale | Sanremo (IM)

di Confartigianato Imperia

Stati Generali del Tessile

12 settembre 2025

Prato

di Confartigianato Prato

Premio “Maestri d’Eccellenza”

23 settembre 2025

Terrazza Belvedere, Palazzo Lombardia | Milano

di LVMH, Camera della Moda e Confartigianato Imprese

WHITE Milano

25/28 settembre 2025

Tortona Fashion District | Milano

di WHITE e Confartigianato Imprese