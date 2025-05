28 Maggio 2025, h. 16:33 INNOVAZIONE – Il futuro digitale delle imprese: a Campobasso la presentazione di Gate4Innovation

Gate4Innovation è il nuovo Polo per l’Innovazione Digitale promosso da Confartigianato Imprese, dedicato alle micro, piccole e medie imprese italiane per aiutarle a valutare lo stato di digitalizzazione e individuare le migliori strategie di crescita. La presentazione in Molise è in programma il prossimo 29 Maggio alle ore 17.00 presso il Samnium Innovation Hub a Campobasso. Il seminario, dal titolo “G4I – Gate For Innovation – Entriamo nella nuova era digitale insieme”, durante il quale sarà presentato Gate4Innovation è organizzato dal Movimento Giovani Imprenditori della Confartigianato Imprese Molise.

“Il futuro è digitale. Parleremo di innovazione, sostenibilità, intelligenza artificiale, nuove tecnologie e opportunità concrete per le imprese del territorio” afferma il Presidente regionale di Confartigianato Imprese Molise Romolo D’Orazio. “Sarà un pomeriggio ricco di spunti, con interventi di esperti, testimonianze e progetti pensati per chi vuole davvero guardare avanti. Dai finanziamenti per l’innovazione alla legal tech, dai droni all’intelligenza artificiale applicata al business: un viaggio nella trasformazione digitale delle imprese, con uno sguardo pratico e strategico, per accompagnare le PMI nella transizione digitale.” Gate4Innovation rientra tra i progetti ammessi dall’Avviso pubblico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per l’individuazione e la selezione di “Poli di innovazione” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Il progetto rappresenta per noi una grande occasione per innovare la gamma dei servizi che la nostra Confederazione mette a disposizione delle Pmi italiane” sottolinea il Presidente del Movimento Giovani Andrea Zarantonello “In sintesi la struttura molisana del Polo Gate4Innovation offre un servizio di assessment della maturità digitale dell’impresa completamente gratuito. Gli operatori specializzati del Polo affiancheranno in un percorso strutturato, attraverso una serie di incontri che coinvolgeranno i vertici aziendali e, se necessario, le risorse interne utili per analisi specifiche. Al termine del processo, l’impresa un report dettagliato con una valutazione del grado di maturità digitale, espressa in forma numerica, grafica e testuale, sia complessiva sia per singola area funzionale. Nel report ci sarà anche l’analisi delle principali criticità e una roadmap di sviluppo digitale, con indicazioni operative e prospettive di crescita a breve e medio termine, supportate da eventuali soluzioni di sostenibilità economica. Nei prossimi giorni pubblicheremo l’avviso a cui potranno partecipare cinque piccole e medie imprese molisane”

Il seminario è aperto a tutti gli imprenditori e prevede alle 17.00 i Saluti di Romolo D’Orazio – Presidente Confartigianato Imprese Molise, a seguire gli interventi “Gli strumenti finanziari a supporto dell’innovazione e della sostenibilità” di Daniele Giangiulli – Area Manager Centro Italia Confidi Systema, “Samnium Innovation Hub – we create. Molise che innova” di Barak Lev – Dimensione Network, “Il Progetto Gate4Innovation per le imprese molisane” di Andrea Scalia – Responsabile Innovazione, Reti e Progetti di Coesione Confartigianato Imprese e Vittorio Blasoni – Ufficio Innovazione, Reti e Progetti di Coesione Confartigianato Imprese, “PMI e Innovazione digitale le sfide legali tra obblighi e opportunità” di Gian Marco Iulietto – Legal Tech, “Esempi concreti della IA Generativa nei settori Droni e Gestione Aziendale” di Luca Brizzi – CTO di ADPM Drones e Recomb. Le conclusioni sono affidate ad Andrea Zarantonello – Presidente Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato Molise. E’ previsto anche un aperitivo e un momento di networking tra i partecipanti. L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati.