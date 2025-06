3 Giugno 2025, h. 16:35 Notizie EVENTI – Al Forum sulla sostenibilità le Mpi protagoniste della transizione green. Appuntamento il 5 e 6 giugno a Roma

La sostenibilità non è un optional, ma un obiettivo strategico per le piccole imprese. Confartigianato rilancia la sua visione in occasione del 3° Forum sulla Sostenibilità, in programma il 5 e 6 giugno a Roma, presso l’Auditorium Antonianum.

Due giornate intense, ricche di contenuti, proposte e testimonianze concrete per accompagnare artigiani e piccole imprese lungo il percorso della transizione ecologica.

Si comincia da una pièce teatrale che racconta il cammino della nostra società dal ‘900 ad oggi per poi approfondire temi cruciali come la scienza del cambiamento climatico, le politiche pubbliche nella transizione verde, l’impatto del pacchetto Omnibus sulla sostenibilità delle Mpi, l’ecodesign nel settore tessile, le scelte dei consumatori di fronte alla sfida green,

Il Forum sarà anche l’occasione per presentare ConfESG, la nuova società del sistema Confartigianato nata per aiutare le piccole imprese a redigere il bilancio di sostenibilità e affrontare le richieste delle normative ESG e dei criteri ambientali nei bandi pubblici e nelle filiere produttive.

A confrontarsi con Confartigianato saranno rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, ricercatori, esperti, esponenti del mondo bancario, di enti e associazioni.

Il Forum è una tappa dell’impegno che Confartigianato dedica ogni anno alla sostenibilità. Dopo l’evento CI.TE.MO.S dello scorso 23 maggio, che ha toccato contemporaneamente Verona, Bari, Cagliari e Bologna, sono già in calendario per l’autunno altri due momenti chiave: la XXI Convention “Energies & Transition Confartigianato High School” (1-3 ottobre in Sardegna) e la Settimana dell’Energia e della Sostenibilità, a metà ottobre con eventi diffusi in tutta Italia.

