Notizie Politiche di coesione Ue: il 16 luglio un webinar sulle prospettive per artigiani e mPMI

Le politiche di coesione dell’Unione Europea sono un pilastro dello sviluppo territoriale. Ma come cambieranno e cosa significa questo per le micro, piccole e medie imprese (mPMI) e per il mondo dell’artigianato italiano? A dare una risposta sarà il webinar “Il futuro delle politiche di coesione e le prospettive per le mPMI”, organizzato da Confartigianato Imprese in collaborazione con OReP – Osservatorio sul Recovery Plan, che si terrà mercoledì16 luglio, dalle 9:30 alle 11:30.

Durante l’evento sarà presentato il nuovo rapporto elaborato da Confartigianato insieme alla Fondazione Promo PA: “Il futuro delle politiche di coesione dal punto di vista dell’artigianato, delle mPMI e dell’impresa diffusa in Italia e in Europa”. Un’analisi approfondita del ruolo strategico delle politiche di coesione per la competitività delle mPMI, con uno sguardo attento alle sfide poste dalle nuove priorità strategiche europee.

Il webinar sarà introdotto da Gaetano Scognamiglio, Presidente della Fondazione Promo PA, e vedrà la partecipazione di esperti ed esponenti istituzionali tra cui Federica Busillo (Dipartimento per le Politiche di Coesione), Annalisa Giachi (Promo PA), Bruno Panieri (Confartigianato Imprese), Gustavo Piga (Università di Roma Tor Vergata.), oltre a rappresentanti di Forum Disuguaglianze Diversità, IFEL, Regione Marche. Un’occasione preziosa per riflettere sulle politiche comunitarie dopo il 2027 e sul loro impatto su un tessuto produttivo che rappresenta la spina dorsale dell’economia italiana.

Leggi il programma del webinar

Iscriviti al webinar