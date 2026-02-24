Notizie Il Presidente Massetti a Rai3 Lombardia: “Artigiani e Pmi protagonisti della sport economy e delle Olimpiadi invernali”

Oggi il Vice Presidente di Confartigianato e Presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti, è intervenuto al notiziario ‘Buongiorno Regione’, in onda alle 7.30 su Rai3 Lombardia, con il racconto della sport economy e del contributo di artigiani e Mpi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Sono oltre 5mila, infatti, gli imprenditori lombardi della sport economy, operanti nei 14 settori dei prodotti e servizi per l’attività sportiva, dall’abbigliamento tecnico alle attrezzature complesse. Tali imprese occupano 15.492 addetti, per un fatturato di circa 2 miliardi di euro.

“Le Olimpiadi non generano benefici automatici, ma possono generare valore reale. A una condizione: che diventino un processo, non un episodio – ha spiegato Massetti – La legacy non è solo ciò che si costruisce, è economica, sociale e culturale. È ciò che resta nei territori, nelle imprese, nelle filiere, nei distretti. I nostri artigiani questo lo sanno bene. E lo dicono con grande lucidità. L’impatto dei grandi eventi dipende da quanto le imprese riescono a entrarci dentro”.

Guarda il servizio e l’intervista al Presidente Massetti (dal min. 15:51)