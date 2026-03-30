Notizie Dalle botteghe alle strade bianche: Eroica e Confartigianato insieme per il Made in Italy

Credits Photo: Paolo Penni Martelli

Il saper fare italiano trova la sua massima espressione sulle strade bianche della Toscana. In occasione della sua decima edizione, NOVA Eroica a Buonconvento, in programma dal 10 al 12 aprile 2026, annuncia una prestigiosa collaborazione istituzionale con Confartigianato e la selezione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy come evento che celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy, che ricorrerà ufficialmente il 15 aprile in onore della nascita di Leonardo da Vinci.

Via Soccini: il cuore pulsante dell’eccellenza artigiana

Il protocollo d’intesa, che vedrà Confartigianato al fianco di tutte le iniziative di Eroica per l’intero 2026, ha consentito di allestire la storica Via Soccini di Buonconvento che tornerà alla sua antica vocazione di “via delle botteghe”. I fondi storici del borgo ospiteranno spazi espositivi dedicati all’eccellenza manifatturiera, raccontando la bellezza e la qualità della filiera italiana. Per l’occasione, la via sarà interamente caratterizzata dal tricolore, trasformando il villaggio in un tributo vivente all’identità produttiva del Paese.

Innovazione e sostenibilità

Il legame tra tradizione e futuro si concretizza nel supporto operativo di Confartigianato, che metterà in strada una e-cargo bike elettrica dedicata all’assistenza tecnica. Il mezzo seguirà i partecipanti sia nella NOVA Eroica Family sia lungo il percorso Val d’Arbia da 67 chilometri, garantendo supporto meccanico anche presso i ristori di Monteroni d’Arbia e del Podere La Campana.

Il futuro dell’artigianato: l’accademia di ciclomeccanica nel Kids Village

L’evento punta con decisione al ricambio generazionale. Nel Kids Village, i meccanici professionisti dell’Accademia di Ciclomeccanica, durante la giornata del sabato mattina 11 aprile, terranno workshop per i più piccoli, insegnando i segreti della manutenzione della bicicletta. Un gesto simbolico e concreto per tramandare il sapere tecnico e la cultura della cura del prodotto alle nuove generazioni.

“Il protocollo d’intesa con Eroica – sostiene Marco Granelli, Presidente di Confartigianato Imprese – rende concreta l’unione tra il saper fare artigiano e la cultura del territorio, pilastri autentici del Made in Italy. Le nostre imprese sono agenti di sviluppo economico e di benessere sociale, uniscono sapienza manifatturiera e innovazione sostenibile, custodiscono una ‘cultura materiale’ che, proprio come il ciclismo eroico, vive di cura del dettaglio, passione e rispetto per l’ambiente. Portare i nostri laboratori nel cuore dell’evento e formare i giovani alla ciclomeccanica e ai mestieri artigiani dello sport significa trasformare la tradizione in una risorsa viva per il futuro”.

“Questa partnership non è solo un accordo operativo, ma una conferma dei valori fondanti di Eroica – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia – Celebriamo l’eccellenza italiana come motore di rigenerazione sociale e sostenibilità, restando fedeli alle nostre radici mentre guardiamo all’innovazione.“

“Eroica è stata da subito anche un modo di celebrare la qualità, riferimento mondiale, dei nostri maestri telaisti – aggiunge Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica -. Manualità, inventiva, talento, passione hanno reso le nostre bici gioielli di sartoria. L’artigianato italiano nel ciclismo è stato capace di tracciare le vie maestre, ancora oggi posizionate al top tra tanta tecnologia globale aggiunta.”

Con l’inserimento nel programma ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy, e con l’accordo con Confartigianato, NOVA Eroica Buonconvento si conferma un modello globale capace di unire sport, promozione del territorio e tutela del patrimonio artigianale italiano.

Iscrizioni disponibili: https://www.myeroica.cc/login/login.php

Pagina del MIMIT in cui viene descritto l’evento di NOVA Eroica Bunconvento inserito nelle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy https://www.mimit.gov.it/it/eventi-2026/270-nova-eroica-buonconvento

Per restare aggiornati su tutte le attività e avere a disposizione i contenuti video e fotografici dell’evento, condividiamo il link della cartella stampa digitale dinamica: https://drive.google.com/drive/folders/1LzYFkvPZjtDblCEv6qr2yFHRpD14hhgi?usp=sharing