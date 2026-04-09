Notizie Il Presidente Granelli tra i protagonisti dell’evento “Artigianalità in Italia 2026”

Il 15 aprile, il Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, sarà tra i protagonisti dell’evento “Artigianalità in Italia 2026”, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Firenze Fiera. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per la Giornata Nazionale del Made in Italy e vedrà il Presidente Granelli impegnato in un confronto al quale partecipano esponenti delle istituzioni e dell’economia e i più prestigiosi stakeholder del settore.

Le imprese artigiane rappresentano un pilastro economico e culturale del Made in Italy, un motore strategico la cui competitività dipende dalla capacità sia di affrontare la sfida dell’innovazione, coniugandola a quella tradizione che ha fatto del “saper fare” nazionale un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale, sia di favorire la formazione e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Il Presidente di Confartigianato interverrà sul tema “L’artigianato italiano tra presente e futuro: l’aggiornamento normativo, i costi delle materie prime, la digitalizzazione e l’accesso ai mercati esteri”.

L’evento potrà essere seguito in presenza e on line.

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