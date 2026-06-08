Notizie Artigianato aumentato e Made in Italy: l’11 giugno a Mantova l’evento conclusivo della campagna con Symbola

L’11 giugno, alle ore 10.30, al Teatro Bibiena di Mantova, nell’ambito del XXIV Seminario Estivo di Symbola, si svolgerà l’evento “Il Futuro di Geppetto: Artigianato aumentato e Made in Italy” che conclude l’edizione 2026 della campagna lanciata lo scorso 23 aprile da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fondazione Symbola.

Al centro della riflessione: come sostenibilità, digitale, intelligenza artificiale e design stanno ridefinendo il lavoro artigiano e rafforzando la competitività del Made in Italy.

Il convegno si aprirà con i saluti del Presidente di Confartigianato Mantova Lorenzo Capelli cui seguiranno un videomessaggio di Enrico Vanzina, scrittore di cinema e letteratura, e un intervento di Stefano Micelli, Professore di International Management all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Presidente Upskill 4.0. Cuore dell’appuntamento il confronto tra il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, il Presidente di Cna Dario Costantini e Franco Storer, Presidente Casartigiani Veneto che dialogheranno sui cambiamenti in atto nel mondo dell’artigianato e sulle opportunità offerte da innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie. Le conclusioni sono affidate a Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

In occasione del convegno verrà presentato il Rapporto sull’Artigianato Aumentato che prende vita attraverso il racconto di 100 storie di imprese, tra le quali 35 associate a Confartigianato, emblematiche della capacità di coniugare innovazione, tradizione e sensibilità verso il territorio.

In conclusione dell’evento, proprio le imprese protagoniste del Rapporto riceveranno sul palco il riconoscimento “Artigiani del futuro”, un attestato consegnato congiuntamente da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fondazione Symbola come tributo alla loro capacità di rinnovarsi ed evolvere nel tempo.

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