Notizie Premio Confartigianato Motori: presentata a Monza l’edizione 2026

Si è tenuta il 9 luglio a Monza, negli spazi di APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, la serata “Aspettando Confartigianato Motori”, appuntamento di presentazione del Premio Confartigianato Motori 2026, in programma il prossimo 4 settembre all’Autodromo Nazionale di Monza. Il riconoscimento è promosso dal Sistema Confartigianato Imprese e organizzato da APA Confartigianato Milano, Monza e Brianza, guidata dal presidente Giovanni Mantegazza, intervenuto nel corso della serata.

L’incontro ha visto la partecipazione del giornalista sportivo Roberto Chinchero, del direttore generale di ACI Sport Mario Isola e della general manager di Romeo Ferraris Michela Cerruti, moderati dalla giornalista Agnese Zappalà, protagonisti di un confronto dedicato al mondo dei motori, al valore delle competenze artigiane e al legame tra impresa, innovazione e motorsport.

Nel corso della serata è stata confermata la presenza di BCC Carate e Treviglio come main sponsor anche per l’edizione 2026. A sottolineare il valore della collaborazione è intervenuto anche Ruggero Redaelli, presidente di BCC Carate e Treviglio. La partnership vedrà anche quest’anno uno speciale premio dedicato, che sarà assegnato nell’ambito della manifestazione. Continua intanto a crescere la rete dei partner di Confartigianato Motori: tra le realtà che affiancheranno il Premio ci sarà anche Lombarda Motori, a conferma dell’interesse crescente attorno a un’iniziativa che unisce cultura d’impresa, territorio e passione sportiva.

L’edizione 2026 prevede l’assegnazione di dieci premi. A coordinare le operazioni sarà Roberto Chinchero, consulente di Confartigianato Motori, che seguirà il percorso di selezione e valorizzazione dei protagonisti premiati. Confermata anche la conduzione di Camilla Ronchi e la media partnership con Quattroruote.

La kermesse tornerà il prossimo 4 settembre all’Autodromo Nazionale Monza, nel contesto dei giorni del Gran Premio d’Italia, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro, spesso silenzioso ma decisivo, delle imprese e delle professionalità artigiane che contribuiscono alla filiera dei motori.

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