Confartigianato al Bike Festival di Misano, al fianco degli artigiani della bicicletta

Confartigianato è al fianco delle imprese artigiane della bicicletta all’International Bike Festival di Misano, uno dei principali appuntamenti europei dedicati al mondo delle due ruote, in programma fino a domenica 6 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

La presenza di Confartigianato nasce dalla volontà di sostenere e dare visibilità a un settore nel quale il saper fare italiano continua a esprimere competenze, innovazione, capacità progettuale e una qualità manifatturiera riconosciuta a livello internazionale.

Per la prima volta il Festival dedica infatti uno spazio specifico ai maestri telaisti e alle eccellenze artigiane italiane della bicicletta, realizzato con il sostegno di Confartigianato. Accanto ai grandi marchi internazionali saranno protagoniste imprese che interpretano una vera e propria “alta sartorialità della bicicletta”: realtà nelle quali tecnica, ricerca sui materiali, personalizzazione e lavoro manuale concorrono alla realizzazione di prodotti unici.

L’iniziativa vuole anche sottolineare la vicinanza concreta di Confartigianato a una filiera che comprende non soltanto la produzione di biciclette e componenti, ma un sistema più ampio di professionalità, servizi e competenze specialistiche legate al mondo del ciclismo.

A rappresentare questa dimensione sarà anche la cargo bike di Confartigianato Sport attrezzata per l’assistenza ciclomeccanica, un mezzo concepito per portare direttamente sul percorso strumenti e competenze degli artigiani. La cargo bike viene utilizzata in occasione delle Gran Fondo e de L’Eroica, mettendo l’esperienza professionale dei ciclomeccanici a disposizione dei partecipanti e mostrando concretamente come l’artigianato possa accompagnare l’evoluzione della mobilità e della pratica sportiva.

Quella della bicicletta è infatti una filiera nella quale tradizione e innovazione convivono: dal lavoro dei telaisti alla componentistica, dalla manutenzione alla riparazione, fino ai nuovi servizi legati alla mobilità ciclabile.

L’area sostenuta da Confartigianato consentirà ai visitatori di conoscere direttamente le imprese, le tecniche costruttive, i materiali e le storie professionali che stanno dietro ogni bicicletta, valorizzando una cultura produttiva fondata sulla qualità, sulla ricerca e sulla personalizzazione.

Tra le aziende presenti figurano Bam Cicli, Bixxis, CBT Italia, Ciocc, Fasten, FM Bike, Formigli Cycling, Gusoline, HBM, Passoni Titanio, Pedemonte, Pelizzoli, Pistidda, Rauler e RDR Italia.

Con la partecipazione all’International Bike Festival, Confartigianato Imprese conferma quindi il proprio impegno a sostegno delle aziende e dei professionisti della bicicletta, un patrimonio di competenze che rappresenta una componente distintiva del Made in Italy e che può svolgere un ruolo crescente nello sviluppo dello sport, del turismo e della mobilità sostenibile.