Notizie “Seize the change. Futuri sostenibili” è l’evento di apertura della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2026

Scegliere con cura, consumare meglio, riutilizzare, non sprecare. La sostenibilità passa da gesti semplici e cambia il modo in cui viviamo, produciamo, investiamo e costruiamo il futuro.

È questo il filo conduttore della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2026 di Confartigianato Imprese sostenibili, la manifestazione nazionale che porterà in tutta Italia appuntamenti dedicati all’energia, all’ambiente e alla sostenibilità. A dare il via alla Settimana sarà ancora una volta Milano. Lunedì 12 ottobre, dalle ore 17, il Teatro Strehler ospiterà Seize the change. Futuri sostenibili, l’evento di apertura coordinato da Confartigianato Lombardia.

Al centro della serata ci saranno imprese e giovani, due mondi inscindibili quando si parla di transizione. La sostenibilità è già parte delle scelte quotidiane delle imprese, dall’approvvigionamento energetico ai processi produttivi, dagli investimenti green alla competitività. E coinvolge allo stesso modo le nuove generazioni, che mostrano una forte sensibilità su questi temi e saranno i lavoratori, i consumatori e gli imprenditori di domani.

Per parlare a entrambi, il convegno lascia spazio al palcoscenico e teatro, scienza, testimonianze e spettacolo diventano strumenti per affrontare temi complessi in modo diretto e accessibile.

Ad aprire la serata sarà “Non si butta via niente” di Gianni Clementi, che porta sul palco il tema dello spreco e del valore delle cose, richiamando una cultura del riuso che appartiene anche alla tradizione artigiana. A seguire, spazio alla scienza con I fuochi d’artificio del prof. Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore già protagonista dell’apertura della Settimana 2025.

Il punto di vista delle imprese e il lavoro che Confartigianato sta portando avanti con il mondo delle PMI e dell’artigianato sui temi della transizione energetica e della sostenibilità saranno al centro dell’intervento del Presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli. All’attore Massimo Ghini sarà affidato, infine, il monologo conclusivo della serata.

“Ambiente, persona e impresa non sono dimensioni separate: non può esserci benessere dell’uomo senza rispetto per il luogo in cui vive, così come non c’è vera sostenibilità se non è anche economicamente e socialmente sostenibile – chiosa Carlo Piccinato, Segretario generale di Confartigianato Lombardia – Conoscere la realtà che ci circonda, comprenderne gli equilibri e averne cura sono elementi essenziali del bene comune. È un tema che riguarda chi oggi fa impresa e chi domani entrerà nel mondo del lavoro: la sostenibilità non come un insieme di regole o rinunce, ma come una responsabilità condivisa”.

Dalla Lombardia a un appuntamento nazionale

Nata nel 2009 da un’iniziativa di Confartigianato Bergamo, la Settimana per l’Energia ha assunto nel 2016 una dimensione regionale, con il coordinamento di Confartigianato Lombardia, per diventare dal 2023 un’iniziativa nazionale del Sistema Confartigianato, ampliando progressivamente il proprio raggio d’azione ai temi della sostenibilità.

Oggi la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità si sviluppa attraverso un calendario diffuso di appuntamenti in tutta Italia, promossi dal Sistema Confartigianato sui territori: incontri, seminari, attività formative e iniziative rivolte a imprese, giovani e cittadini.

Al centro, le trasformazioni che interessano direttamente l’economia e la società: energia, efficienza, fonti rinnovabili, economia circolare, riduzione degli sprechi, competenze green e sostenibilità dei modelli di produzione e consumo. Temi che per le micro e piccole imprese significano scelte concrete, investimenti e capacità di coniugare sostenibilità ambientale ed economica.

L’evento dello Strehler darà dunque il via, da Milano, a una manifestazione che attraverserà tutto il Paese, mettendo in rete territori, imprese e comunità attorno alle sfide della transizione energetica e ambientale.

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