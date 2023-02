22 Febbraio 2023, h. 12:29 MODA – Le imprese di Confartigianato alla conquista delle passerelle milanesi della Fashion Week

La moda italiana, vanto internazionale per qualità, design e artigianalità, si prepara alla prossima Fashion Week di Milano, occasione perfetta per mostrare al mondo il talento e le creazioni delle MPMI del settore. Come da tradizione, Confartigianato sarà presente alla prossima edizione dell’evento milanese con una serie di appuntamenti che puntano a valorizzare il bello e ben fatto della moda italiana e a sostenere l’eccellenza delle imprese associate.

Dopo l’importante appuntamento di presentazione della fashion week, che ha fatto da cornice allo sbarco in Italia del Premio Maestri d’eccellenza nato dalla collaborazione con LVMH, Maison Fendi e Camera Nazionale della Moda, Confartigianato si presenterà all’appuntamento milanese come main partner al Salone White nel distretto di Via Tortona: la kermesse di riferimento per le piccole e medie imprese artigiane, che fornisce l’opportunità di farsi conoscere al pubblico internazionale presentando le loro produzioni di alta qualità.

Inoltre, grazie al progetto Artisanal Evolution realizzato in collaborazione con Camera Showroom Milano, alcune delle nostre imprese esporranno le loro collezioni presso i più importanti showroom milanesi: un’opportunità senza precedenti per fare networking e sviluppare nuove occasioni di business.

Non solo, però: molte imprese associate a Confartigianato sono presenti anche alle fiere The One e Micam. The One è il salone internazionale dell’Outerwear e dell’Haute-à-porter, nato dalla fusione di due appuntamenti storici come il MIPAP e il MIFUR, rispettivamente la prima fiera del prêt-à-porter di Milano e la fiera internazionale della pelletteria. Micam, invece, è la fiera del calzaturiero per le collezioni autunno/inverno, dove le imprese associate a Confartigianato Imprese espongono le loro collezioni di calzature artigianali, che rappresentano uno dei simboli dell’eccellenza manifatturiera italiana nel mondo.

La presenza di Confartigianato Imprese Moda alla Fashion Week di Milano rappresenta ancora una volta l’occasione per scoprire e valorizzare l’unicità artigiana della moda e conoscere da vicino le imprese che la rendono possibile. Una grande chance per i creativi, gli imprenditori e gli appassionati di moda di tutto il mondo di scovare le ultime tendenze ed apprezzare la bellezza, la qualità e l’artigianalità della moda italiana.