4 Ottobre 2024, h. 13:49 SARTI E STILISTI – Francesca Bracalenti è la nuova Presidente di Confartigianato Sarti e stilisti

Cambio di testimone al vertice di Confartigianato Sarti e stilisti con Francesca Bracalenti, giovane sarta marchigiana ma già con una lunga esperienza alle spalle, eletta Presidente per i prossimi quattro anni. A sostenerla nell’attuazione del programma di mandato ci saranno Flavia Pinello (Sicilia) e Luigia Granata (Calabria) nel ruolo di Vicepresidenti. L’assemblea è inoltre composta da Gloria De Martin (FVG), Gaetano Aloisio (Lazio), Maurizio Saracco (Piemonte), Luca Potenti (Toscana), Cristina Gaddo (Trento) e Tommaso Tedesco (Veneto).

La Bracalenti ha presentato un programma completo e ricco di iniziative per sostenere e dare nuova vita al settore della sartoria italiana. Il programma si concentra su tre pilastri fondamentali: la formazione dei giovani, la promozione del made in Italy e la valorizzazione delle piccole imprese. Per quanto riguarda la formazione, Bracalenti propone un approccio pratico con l’attivazione di stage per i giovani stilisti all’interno dei laboratori artigiani: “Offrendo ai giovani la possibilità di svolgere periodi di tirocinio durante le vacanze estive. Permetteremo loro di acquisire una solida preparazione professionale e di entrare nel mondo del lavoro con le competenze adeguate”.

Il programma prevede una stretta collaborazione con le scuole, organizzando seminari formativi e motivazionali con maestri del settore, concorsi di stile e modellistica, e mostre dedicate ai giovani talenti. L’obiettivo è quello di avvicinare le nuove generazioni al mondo della sartoria, trasmettendo loro la passione per questo antico mestiere, le sue conoscenze e i suoi valori. Un altro punto chiave è poi la promozione del Made in Italy. Bracalenti si impegna a partecipare a fiere, eventi promozionali e sfilate per far conoscere la qualità e l’unicità della sartoria italiana nel mondo. Inoltre, si propone di promuovere il marchio “sartoriale” come sinonimo di qualità e di realizzare campagne di comunicazione mirate.

“Valorizzare il lavoro femminile nel settore, contrastare la contraffazione e promuovere le nuove opportunità del web marketing” sono altre direttrici della neoletta Presidente. In particolare, si propone di realizzare seminari informativi sulle nuove opportunità del web marketing per le piccole imprese e i consumatori. Con questo programma ambizioso e concreto, Francesca Bracalenti si pone l’obiettivo di dare nuovo impulso al settore della sartoria italiana, puntando sulle competenze dei giovani, la qualità del Made in Italy e il valore delle piccole imprese.