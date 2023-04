7 Aprile 2023, h. 12:35 BENESSERE – Salpa ‘La nave della bellezza’, il nuovo format tv di Mediaset dedicato al settore beauty

I settori della moda, della ristorazione e dell’accoglienza hanno animato negli ultimi anni molti programmi televisivi di successo che nel tempo hanno valorizzato i professionisti e creato interesse intorno ai settori di riferimento, rendendoli familiari agli occhi del grande pubblico e attraenti nei confronti dei giovani che si accingono ad orientare il proprio futuro.

Confartigianato Benessere ritiene che il beauty non sia da meno, e meriti una ribalta nazionale capace di raggiungere il grande pubblico comunicando il valore dell’artigianalità e della creatività.

Per questo ha aderito all’iniziativa di Mediaset per la produzione del format “La nave della bellezza”, che sarà realizzato in collaborazione con The Lookmaker Institute con l’obiettivo di costruire attraverso il piccolo schermo un modello di riferimento del professionista della bellezza.

“Questa iniziativa – sottolinea Tiziana Chiorboli, Presidente di Confartigianato Benessere – può rappresentare un’occasione per i nostri imprenditori di esprimere e valorizzare le caratteristiche di artigianalità e la cultura della bellezza proprie del settore dell’acconciatura e non solo. Il nostro è uno dei settori più trainanti del made in Italy nel mondo e Confartigianato vuole aiutare le imprese ad esprimere le proprie potenzialità. Credo in questa sfida e invito la categoria a lasciarsi coinvolgere e a mettere in gioco la propria competenza per rilanciare l’immagine dell’acconciatore”.

Nell’ambito del “week-end del beauty”, che si svolgerà il 16 e 17 aprile presso il Garden Resort di San Vincenzo, in Toscana, sarà presentato il nuovo format tv di Mediaset Infinity ‘La nave della bellezza’ dedicato ai professionisti della bellezza e saranno illustrate le modalità e le condizioni che regoleranno la partecipazione degli acconciatori. In particolare, nella giornata di lunedì si svolgeranno i casting per gli acconciatori interessati ad accedere al format tv. Sono inoltre previsti un hair show con artisti internazionali, uno spettacolo con i comici di Zelig, condotto da Flora Canto, quindi dj set.

Gli acconciatori associati che desiderano partecipare all’evento possono rivolgersi alle proprie strutture territoriali di riferimento per conoscere le modalità di adesione.