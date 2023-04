5 Aprile 2023, h. 10:58 MECCANICA – Al Mecspe boom di visitatori: cresce il Villaggio Confartigianato

Conclusa a Bologna la 21° edizione di MECSPE, l’appuntamento di riferimento dell’industria manifatturiera. Anche quest’anno, Confartigianato Imprese ha partecipato all’evento con il Villaggio Confartigianato, una collettiva di imprese associate della meccanica e subfornitura, organizzata con il sostegno di ConfExport. Una edizione da primato – sono stati quasi 60mila i professionisti che hanno visitato i padiglioni di BolognaFiere – che ha fatto registrare anche l’aumento delle aziende espositrici all’interno del villaggio, passato da 13 a 24, a conferma dell’impegno di Confartigianato nel supportare le imprese a espandersi in nuovi mercati, sia nazionali che internazionali.

Lo stand istituzionale è stato animato da ospiti d’eccezione come l’Istituto Veneto per il Lavoro, in collaborazione con FormArt (la società di formazione di Confartigianato Emilia Romagna) e Upskill 4.0, l’agenzia che si occupa di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione per le imprese. Ospiti fissi i Digital Innovation Hub della rete Confartigianato, che hanno messo in mostra il potenziale tecnologico e di innovazione delle piccole imprese. “I Digital Innovation Hub – commenta il presidente di Confartigianato Meccanica Federico Boin – sono una risorsa fondamentale per il nostro sistema, soprattutto per i giovani: molti dei ragazzi che sono riusciti ad intraprendere i percorsi che desideravano lo hanno potuto fare grazie ai DIH e al loro supporto nell’inserimento di aziende improntate all’innovazione”.

Il 30 marzo, durante la riunione dei Consigli Direttivi congiunti dei mestieri di Confartigianato Meccanica (qui per scaricarlo) – a cui ha preso parte in visita istituzionale il presidente di Confartigianato Emilia Romagna Davide Servadei – sono stati presentati il “Rapporto Meccanica 2023” a cura dell’Ufficio Studi Nazionale e un approfondimento sugli incentivi per la digitalizzazione e l’innovazione a cura di Andrea Scalia – responsabile Innovazione, Reti e Progetti di Coesione di Confartigianato.

“Siamo soddisfatti che il villaggio anno dopo anno stia crescendo – commenta Boin – con la speranza di portare una sempre più ampia rappresentanza delle nostre imprese artigiane. L’esperienza in fiera ha offerto l’opportunità di mettere da parte i timori riguardo al rallentamento che la guerra in Ucraina ha portato lo scorso anno, generando un gran numero di contatti per le aziende. Si è respirata tanta voglia di fare e buone opportunità per allargare il portafoglio clienti”. “Molte aziende – continua il presidente – sono ancora in difficoltà nel riuscire a definire investimenti di medio e lungo periodo, ma certamente la grande affluenza di questa edizione di Mecspe ci ha dato buone speranze di ripartenza”.