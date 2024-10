15 Ottobre 2024, h. 17:30 MECCANICA E SUBFORNITURA – Stefano Campanella nuovo Presidente di Meccanica e Subfornitura

Il pistoiese Stefano Campanella è stato eletto Presidente di Confartigianato Meccanica e Subfornitura. Ad affiancarlo come vice Presidenti Riccardo Bongiovanni (Lombardia) e Giandomenico Franchini (Veneto). Completano la squadra Marco Bressan (Friuli Venezia Giulia), Giovanni Donnini (Marche), Sebastiano Dutto (Piemonte), Davide Gruppi (Emilia Romagna), Alessandro Quartiero (Trento).

“L’elezione a presidente nazionale è, oltre che un grande onore, una responsabilità importante ed uno stimolo incredibile ad adoperarmi per il bene della categoria – dichiara il neoeletto Presidente, Stefano Campanella. Già le prime impressioni sono ottime, il gruppo di imprenditori artigiani costituenti il consiglio è formato da professionisti competenti e con tanta esperienza. Le novità introdotte dal nuovo regolamento, prima tra tutte l’allargamento del consiglio a tutti i presidenti regionali, sono un passo avanti importante per avere direttivi eterogenei e politicamente più forti. Non può mancare un saluto a chi ci ha preceduto lasciandoci un importante testimone, il presidente uscente Boin ed il suo direttivo di cui ho avuto l’onore di far parte. In continuità con il precedente mandato – prosegue Campanella – continueremo a lavorare su formazione, ricerca personale, ampliamento dei mercati nazionali ed esteri, partecipazione ad eventi fieristici. Nell’immediato sarà indispensabile affrontare gli effetti della crisi di alcuni settori industriali, primo tra tutti quello dell’industria automobilistica, che sta avendo ripercussioni importanti su molte aziende artigiane”.