16 Ottobre 2024, h. 19:21 CALZATURIERI – Katia Pizzocaro eletta alla guida di Confartigianato Calzaturieri

Katia Pizzocaro, padovana, guiderà il Direttivo nazionale dei Calzaturieri per i prossimi quattro anni. Nella rinnovata squadra al vertice della categoria l’affiancheranno Marco Della Motta (E. Romagna), Piero Schettini (Puglia), Alessandro Bottai (Toscana), con Luigi Grechi (Lombardia) e Lorenzo Totò (Marche) in qualità di Vicepresidenti.

“Assumo – ha dichiarato la Presidente Pizzocaro – con grande responsabilità l’incarico di Presidente nazionale dei Calzaturieri di Confartigianato Imprese. Formazione, sostenibilità, valorizzazione e tutela del Made in Italy sono alcune tematiche del programma che intendo sviluppare insieme agli altri Presidenti regionali. E’ un momento intenso per il nostro comparto, ma sono certa che l’apporto di idee e la collaborazione proficua saranno elementi fondamentali per concretizzare progetti a favore delle imprese calzaturiere italiane”.

Pizzocaro specifica che il settore calzaturiero italiano sta convivendo con una situazione geopolitica complessa che genera incertezza economica e influenza pesantemente le dinamiche del mercato internazionale. Le aziende del settore dovranno mantenersi competitive, investendo sulla sostenibilità dei processi produttivi e dei prodotti e sulla digitalizzazione.

La formazione, tema particolarmente sentito e che trova molto spazio nel documento programmatico individua alcune criticità sulle quali lavorare come collaborare sulla definizione di programmi didattici intensivi in cui sia possibile sostenere maggiormente la preparazione del futuro candidato affinché l’imprenditore possa acquisirlo in struttura più formato e più adatto a svolgere mansioni complesse e impegnative da apprendere nel tempo.

Per rendere attuabile questo processo sarà necessario mettere a sistema almeno tre fattori agenti: i bisogni delle imprese, i bisogni dei giovani, gli istituti accademici, nonché attraverso il supporto economico alle imprese che investono nei giovani e nella loro formazione, ad esempio con credito d’imposta o con contributi a fondo perduto o finanza agevolata.

Sostenibilità ambientale, economica e sociale, tutela del Made in Italy, promozione ed organizzazione interna gli altri driver che la Presidente Katia Pizzocaro propone ai suoi colleghi per un lavoro corale e coeso.