7 Marzo 2025, h. 13:16 MECCANICA – MECSPE 2024, un’edizione da record per Confartigianato Meccanica tra innovazione e digitalizzazione

Si è chiusa con un grande successo la 23ª edizione di MECSPE, la principale fiera italiana business to business dedicata alle tecnologie e alle innovazioni per l’industria manifatturiera. Anche quest’anno, Confartigianato Meccanica è stata protagonista con il Villaggio Confartigianato, un’area espositiva che ha riunito 30 imprese provenienti da Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, rappresentando l’eccellenza artigiana del settore.

All’interno dello spazio istituzionale, Confartigianato ha organizzato una serie di incontri e approfondimenti dedicati ai temi più attuali dell’innovazione, con un focus sulla digitalizzazione delle imprese, la realtà virtuale, la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale. Grazie ai desk interattivi di Wurth e del progetto Gate 4 Innovation, gli imprenditori hanno potuto sperimentare dal vivo le potenzialità delle nuove tecnologie applicate alla meccanica, toccando con mano le opportunità offerte dall’innovazione.

«La nostra presenza a MECSPE – ha dichiarato Stefano Campanella, presidente della categoria Meccanica e Subfornitura di Confartigianato – conferma l’impegno della nostra Confederazione nel supportare le imprese artigiane e le PMI nell’affrontare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità. Il successo del Villaggio Confartigianato dimostra quanto sia fondamentale creare occasioni di confronto e condivisione per far conoscere le eccellenze del nostro comparto e favorire nuove opportunità di crescita. In fiera abbiamo offerto alle aziende strumenti concreti per comprendere e adottare le innovazioni tecnologiche, fondamentali per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione».

Un momento di particolare rilievo si è svolto giovedì 6 marzo, durante la seduta congiunta dei Consigli nazionali delle categorie della Federazione Meccanica. Alla presenza di un’ampia platea di dirigenti e imprese, è stato presentato il rapporto Meccanica 2025, curato da Enrico Quintavalle e Monica Salvioli degli uffici studi di Confartigianato Nazionale e Confartigianato Emilia-Romagna. Un’analisi approfondita che ha offerto spunti strategici fondamentali per il futuro del comparto.

L’entusiasmo e la partecipazione riscontrati in questa edizione confermano il ruolo chiave di Confartigianato nel supportare le imprese del settore meccanico nell’adozione delle nuove tecnologie e nell’affrontare le sfide del mercato globale. L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con nuove opportunità di crescita e innovazione.