Stile italiano senza confini: al via il grand tour 2026 di “Eccellenza, la moda artigiana” tra passerelle storiche e capitali globali
La moda artigiana ha contemporaneamente radici antiche e profonde e ali robuste, per connettere la tradizione con l’innovazione, per volare dai territori di appartenenza in tutto il mondo con i prodotti made in Italy.
Su questa realtà Confartigianato accende i riflettori con l’edizione 2026 di “Eccellenza, la moda artigiana. Dove nasce lo stile italiano”, il ricco calendario di appuntamenti organizzati dal Sistema Confederale, in Italia e all’estero, che trasforma il talento delle micro e piccole imprese in un evento itinerante senza confini.
Da Cosenza a Hong Kong, passando per il cuore pulsante di Milano e le luci di Dubai, la moda artigiana dimostra perché il “saper fare artigiano” resta il biglietto da visita più prestigioso della nostra economia.
I numeri raccontano una forza silenziosa ma straordinaria: in Italia operano circa 80 mila imprese della moda, di cui la metà — esattamente 40 mila — sono laboratori artigiani. Complessivamente, un esercito di 460 mila occupati che, nonostante le tempeste geopolitiche, continua a realizzare capolavori esportati in ogni angolo del pianeta. Non sono solo abiti e accessori, sono simboli di cultura, manualità e credibilità che nessun algoritmo potrà mai replicare.
Il tour 2026 è un’esplosione di appuntamenti prestigiosi. Iniziato a fine aprile con il fascino del Castello Svevo di Cosenza per la South Italy Fashion Week, ci si tuffa poi a giugno nel fermento milanese con WHITE e il format Artisanal Evolution, dove l’eccellenza sfila tra i Chiostri di San Barnaba e gli showroom più esclusivi.
Ma l’anima artigiana è diffusa: il viaggio tocca anche Palermo con la Sicily Fashion Week, scende tra i Sassi di Matera per il Premio Moda, illumina Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con la storica kermesse Moda sotto le stelle e arriva fino al Casinò di Sanremo. Il gran finale nazionale? Un appuntamento imperdibile a Roma, presso il Bulgari Hotel, per il premio “Maestri d’Eccellenza”.
Quest’anno, però, l’orizzonte si allarga oltreconfine. Grazie alla sinergia con la Farnesina e l’Agenzia ICE, l’artigianato italiano diventa globale: tra aprile e novembre, le creazioni dei nostri maestri della moda conquisteranno le piazze internazionali di Hong Kong, Tirana, Dubai, Londra, New Delhi e Tbilisi.
Un tour mondiale che non è solo una vetrina commerciale, ma un manifesto culturale che Confartigianato promuove con una campagna di comunicazione sui più letti periodici di riferimento del settore: IoDonna, (nell’edizione del 9 maggio), F (nell’edizione del 6 maggio), Amica (nell’edizione del 20 giugno).
“È un viaggio straordinario alla scoperta della creatività e delle competenze che rendono unico il nostro Paese”, commenta con orgoglio Moreno Vignolini, Presidente di Confartigianato Moda. Il suo è un invito a seguire un percorso dove la tradizione si fonde con l’innovazione digitale e la sostenibilità, generando quello stile autentico che tutto il mondo ci invidia. Nel 2026, la moda artigiana non si limita a vestire il corpo, ma continua a raccontare la storia del genio italiano.
South Italy Fashion Week
27 aprile/ 3 maggio 2026
Castello Svevo di Cosenza | Cosenza
di Confartigianato Calabria e Moema Academy
WHITE Resort
18/ 20 giugno 2026
Superstudio Più, Tortona Fashion District | Milano
di WHITE, Confartigianato Imprese, ICE Agenzia
Artisanal Evolution
19 giugno/17 luglio 2026
Showroom CSM aderenti | Milano
di CSM, Confartigianato Imprese, ICE Agenzia
In passerella l’eccellenza artigiana
22 giugno 2026
Chiostri di San Barnaba | Milano
di CSM, Confartigianato Imprese
Sicily Fashion Week
26/28 giugno 2026
Evento diffuso – 26 giugno Sfilata a Villa Alliata Cardillo | Palermo
di Confartigianato Sicilia
Premio Moda 2026
10/12 luglio 2026
Evento diffuso | Matera
di Confartigianato Matera in collaborazione con Confartigianato Bari-BAT-Brindisi
Moda sotto le stelle
3 agosto 2026
Piazza del Popolo | Ascoli Piceno
di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo
Stile Artigiano è di Moda
5/13 settembre 2026
Casinò di Sanremo | Sanremo
di Confartigianato Imperia
Artisanal Evolution
19 settembre/17 ottobre 2026
Showroom CSM aderenti | Milano
di CSM, Confartigianato Imprese, ICE Agenzia
Premio “Maestri d’Eccellenza”
14 settembre 2026
Bulgari Hotel | Roma
di Confartigianato Imprese, LVMH, CNMI, Fondazione Bulgari
E’ di scena l’alta sartoria!
24 settembre 2026
Chiostri di San Barnaba | Milano
di CSM, Confartigianato Imprese
WHITE
24/27 settembre 2026
Tortona Fashion District | Milano
di WHITE, Confartigianato Imprese, Ice Agenzia