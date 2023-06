13 Giugno 2023, h. 22:51 Notizie EVENTI – Francesco Rutelli a colloquio con Confartigianato: “Transizione green sia condivisa con le imprese’

“Non ci può essere transizione green senza la condivisione e il protagonismo delle imprese. La transizione green va guidata con un approccio finalizzato a favorire buona occupazione, sviluppo e competitività delle imprese, migliore qualità della vita, investimenti produttivi, crescita dei sistemi di rete”. Ne è convinto Francesco Rutelli che oggi ha presentato il suo ultimo libro dal titolo ‘Il secolo verde’ durante l’incontro con Confartigianato svoltosi nell’ambito del ciclo di appuntamenti ‘A colloquio con’ aperti al Sistema Confederale in modalità webinar.

Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, nel sottolineare l’importanza del tema della sostenibilità per gli artigiani e le piccole imprese, ha introdotto l’intervento di Rutelli, che vanta una lunga carriera politica anche con incarichi di Governo e dedica gran parte del suo impegno ad attività per promuovere lo sviluppo sostenibile.

Proprio su questo si concentra ‘Il secolo verde’ che, ha sottolineato Rutelli, “non dà le cose per scontate, perché le transizioni sono complicate e vanno affrontate senza ideologie che non fanno i conti con la realtà”. Per tale motivo, secondo Rutelli, “l’Europa sta sbagliando strada nel gestire la transizione ambientale con un approccio politico-ideologico punitivo, con divieti, limitazioni e barriere, spaventando i cittadini e gli imprenditori europei, facendo credere loro che la transizione green costerà cara ed allontanandoli così dal necessario impegno per affrontare il cambiamento”. “Tutto ciò – ha aggiunto Rutelli – mentre la Cina, gli Stati Uniti, la Corea, il Giappone e l’India stanno invece già investendo centinaia di miliardi di dollari in programmi per la sostenibilità, in particolare sul fronte delle energie rinnovabili. Siamo in ritardo, e l’Europa rischia di subire anziché cavalcare i grandi cambiamenti mondiali che riguardano il futuro del pianeta”.

L’invito di Francesco Rutelli è quindi quello di invertire la rotta per “costruire una narrazione positiva della transizione green che produce benefici per tutti e per tutto il Paese”.