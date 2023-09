25 Settembre 2023, h. 19:08 Notizie MERCATI ESTERI – Il Canada alla scoperta del made in Italy: prima tappa in Romagna con ‘Confartigianato a tavola’

Visit Romagna e Confartigianato hanno scelto Verucchio, l’Oste del Castello e la Rocca Malatestiana, per “Confartigianato a tavola”, una tre giorni di seminari, workshop e visite ai produttori agro alimentari del territorio romagnolo che hanno per protagonisti otto buyer e due opinion leader canadesi di quasi tutte 10 le province del Paese d’oltre oceano.

L’evento si svolge nell’ambito dell’incoming di buyer canadesi organizzato da Confartigianato con Ice. Prima tappa Rimini seconda tappa Lamezia Terme. Una sessantina di aziende artigiane con produzioni artigiane di qualità tra le due tappe incontreranno i buyers canadesi.

Arrivati ieri a Bologna e ospiti dell’hotel verucchiese da domenica sera, la delegazione dell’Alberta, dell’Ontario e del Québec ha incontrato questa mattina nel Salone delle Feste del Castello una ventina di aziende delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, ma anche Parma e Modena per una serie di meeting B2B in cui sono state presentate e offerte loro le eccellenze no gastronomiche della nostra terra.

Prima dell’avvio dei lavori, i 10 “esperti” canadesi hanno ricevuto il benvenuto della sindaca Stefania Sabba, che, alla presenza del presidente provinciale di Confartigianato Davide Cupioli e del segretario provinciale Gianluca Capriotti, ha evidenziato l’importanza della sinergia costa-entroterra e fra i vari territori, ringraziando buyer e opinion leader per le bellissime parole sul borgo di Verucchio e il suo castello. “Si tratta di una bellissima iniziativa per cui ringraziamo Visit Romagna e l’associazione di categoria, un’opportunità per aprire nuove frontiere sia sotto il profilo dell’import-export che delle rotte turistiche. La nostra Rocca ha colpito al cuore gli ospiti canadesi e il Salone delle Feste con tutte le eccellenze della Romagna ha un colpo d’occhio veramente affascinante” il commento della prima cittadina.

La delegazione pernotterà a Verucchio fino a mercoledì, quando si trasferirà poi in Calabria per un’altra tre giorni alla scoperta del Belpaese, dopo una serie di escursioni e business visit in zona.