30 Ottobre 2023, h. 16:29 Notizie INIZIATIVE – Prende il via da Larioferie il tour degli eventi territoriali di Confartigianato e TikTok

“Il futuro dell’artigianato e delle piccole imprese dipende anche dalla nostra capacità di mostrarne l’eccellenza e le opportunità di lavoro soprattutto per i più giovani. La partnership tra Confartigianato e TikTok è un potente strumento per cogliere questo obiettivo”. Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli non ha dubbi: il futuro dell’artigianato italiano è nelle mani e nel talento dei giovani, oggi più che mai se si considera la costante emergenza manodopera denunciata dalle imprese italiane, di tanti e diversi settori dell’artigianato.

Da questa prospettiva nasce il tour di “Il valore artigiano assume nuove forme“, gli eventi formativi organizzati da Confartigianato e TikTok, che ha preso il via il 30 ottobre dalla 50° Mostra Artigianato di Lariofiere, grazie alla collaborazione con le associazioni provinciali di Como e Lecco.

Giovani imprenditori, studenti e creator insieme per una giornata di formazione dedicata agli strumenti e alle opportunità riservate dalla piattaforma digitale ad artigiani e piccoli imprenditori. A cominciare dalla Guida all’uso di TikTok per gli imprenditori associati a Confartigianato. Sul palco dell’Arena centrale di Lariofiere si sono alternati Luana Lavecchia di TikTok Italia e Grecia e Paolo Manfredi di Confartigianato, i rappresentanti territoriali dei Giovani Imprenditori, Movimento che sviluppa il progetto a livello nazionale, e due dei creator più seguiti del territorio: Federica Pessina e Matteo Ciccone, da anni impegnati a raccontare il proprio mestiere sulla piattaforma digitale del momento, dove l’hashtag #SpiritoArtigiano, frutto di questa collaborazione, ha già superato le 10 milioni di visualizzazioni.

“Siamo felici della partecipazione entusiastica che stiamo vedendo da parte degli artigiani e di come TikTok stia continuando a crescere come vetrina per l’artigianato e per il Made in Italy – ha precisato Luana Lavecchia, Responsabile relazioni istituzionali di TikTok Italia e Grecia – Sono sempre più gli artigiani italiani che hanno scelto la piattaforma per promuovere contenuti attraverso un linguaggio nuovo e autentico e avvicinare la community alla scoperta di nuovi mestieri e di competenze uniche al mondo. Continueremo a investire in iniziative a supporto degli artigiani e delle micro e piccole imprese del nostro Paese per valorizzare questo patrimonio culturale ed economico unico del nostro Paese”.

“Senza social avremmo già chiuso – ha sottolineato senza esitazioni Matteo Ciccone, maestro artigiano da tempo attivo sui social e su TikTok – Oggi, vendiamo in tutto il mondo anche grazie ai video che pubblichiamo su queste piattaforme, dove mostriamo lavorazioni, tecniche e consigli sulla produzione a mano delle scarpe. Ringrazio Confartigianato e TikTok per questo invito perché il progetto è proprio quello di cui tanti colleghi hanno bisogno per promuovere la propria attività”. “Il fatturato della mia azienda viene ormai più dai social e dal web che dai tradizionali canali di vendita – ha rilanciato Federica Pessina, creator di TikTok e designer di moda – Personalmente non ho paura che qualche concorrente possa copiare i segreti del mio mestiere o della mia impresa, pubblico tutto, anche dettagli che la vecchia cultura imprenditoriale terrebbe nascosti ai propri concorrenti”.

Abilitare sempre più imprenditori artigiani all’uso dei nuovi strumenti e dei linguaggi digitali, formazione e orientamento professionale per i giovani e racconto e valorizzazione del nostro tessuto produttivo sono le linee guida di un progetto che Confartigianato e TikTok continueranno a portare lungo tutto lo Stivale. A cominciare dalla prossima tappa del tour, in programma il 13 novembre 2023 a Macerata, nelle Marche.