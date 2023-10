2 Ottobre 2023, h. 11:41 Notizie MERCATI ESTERI – A Venezia workshop Ice-Confartigianato per il mercato Usa dei preziosi

Sono 50 le imprese orafe italiane partecipanti al workshop per il mercato USA dei preziosi promosso dall’Agenzia ICE e da Confartigianato Imprese a Venezia presso la prestigiosa location dell’Hotel Hilton Molino Stucky.

Le eccellenze manifatturiere del gioiello made in Italy provenienti per la maggior parte dai principali distretti orafi del nostro paese, Arezzo e Vicenza, incontrano i buyer selezionati dall’Agenzia ICE nelle giornate del 2 e 3 ottobre.

Accanto alle imprese delle aree produttive del Veneto e della Toscana saranno presenti all’evento b2b numerosi artigiani dai poli orafi di Napoli/Torre del Greco e Valenza Po oltre che dalla Sicilia, dalla Calabria e dal Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa proposta da Confartigianato è stata resa possibile dal contributo messo a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’incoming degli operatori del commercio all’ingrosso provenienti dagli Stati Uniti.

Il workshop rappresenterà l’occasione per favorire l’incontro delle imprese italiane con quei buyer che pur non prendendo parte abitualmente alle principali fiere internazionali sono molto interessati al gioiello made in Italy.

Gli Stati Uniti sono storicamente il primo mercato di sbocco per l’export orafo italiano con una straordinaria performance di acquisto del made in Italy registrata quest’anno. Nel 2022 gli ordinativi dagli Stati Uniti hanno rappresentato il 15% del totale del nostro export nazionale di settore con una crescita del 58% rispetto al periodo pre-pandemia, per un valore di circa 1 miliardo e 500 milioni di euro.