10 Ottobre 2023, h. 11:03 Notizie VAJONT – Confartigianato promuove una mostra fotografica ‘per non dimenticare’

Il disastro del Vajont, la storia della costruzione della diga, la catastrofe e la ricostruzione. È un viaggio nella storia e nell’identità di Longarone e del Bellunese l’esposizione fotografica che ripercorre le tappe di una strage mai dimenticata, in mostra al Teatro Piccolo di Milano. Confartigianato Imprese Belluno e Confartigianato Imprese Lombardia hanno deciso di sostenere congiuntamente il progetto elaborato dalla Famiglia milanese dell’Associazione Bellunesi nel Mondo per la ricorrenza del 60° anniversario del Vajont.

Fino al 16 ottobre, i foyer del Piccolo ospiteranno la mostra fotografica “Vajont, per non dimenticare”, ricca collezione di scatti che immortalano la progettazione della diga e i luoghi che dopo il 9 ottobre 1963 sono stati cancellati dall’onda, la catastrofe e i soccorsi, ma anche la ricostruzione e gli anni della ripartenza.

Ieri, l’inaugurazione con la Presidente di Confartigianato Belluno Claudia Scarzanella, il Presidente di Confartigianato Imprese Lombardia Eugenio Massetti e il Segretario generale Carlo Piccinato.

“Un evento di grande portata simbolica perché ricorda una tragedia, ma ricorda anche che da quella tragedia la valle ha avuto un grande sviluppo economico anche artigianale. Oggi a Longarone c’è la più grande area industriale e artigianale di quell’area del Paese. Per questo noi abbiamo contribuito a sponsorizzare la mostra fotografica che racconta anche delle piccole imprese che erano lì e che sono state devastate ed erano appena nate nel dopoguerra industriale – dichiarano all’unisono il Presidente Massetti e il Segretario Piccinato – Il plauso va dato agli organizzatori e alla comunità bellunese nel mondo, al Comune di Milano e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”.

“Per l’occasione del 60º del Vajont, abbiamo dato alle stampe una pubblicazione che raccoglie i numeri dell’epoca del nostro mensile “L’unione artigiana” – spiega Confartigianato Belluno con la Presidente Claudia Scarzanella. – È un esempio e una dimostrazione della solidarietà da sempre mostrata dal sistema Confartigianato nei confronti delle aziende del territorio, nonché della resilienza e della forza degli imprenditori bellunesi. Non potevamo non ricordare questo anniversario, a dimostrazione anche della presenza sempre viva delle imprese artigiane sul territorio, oggi come 60 anni fa”.

All’inaugurazione della mostra è seguita la messa in scena dello spettacolo “VajontS 2023”, racconto corale curato da Marco Paolini, recitato in contemporanea in oltre cento teatri in Italia e in Europa.