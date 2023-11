30 Novembre 2023, h. 12:32 Notizie ALIMENTAZIONE – Per ‘Dolce Italia’ buona la prima! Oltre 10mila visitatori alla mostra-mercato dei dolci tipici artigiani

Oltre 10mila visitatori in due giorni per degustare ed acquistare le specialità tipiche prodotte dai maestri artigiani dolciari di Confartigianato. E’ il lusinghiero successo ottenuto da ‘Dolce Italia, il gusto del Natale artigiano’ la mostra-mercato organizzata il 25 e 26 novembre a Milano da Confartigianato, in collaborazione con 7 Federazioni regionali, e realizzata da ConfExport Srl.

Buona, anzi, ottima, la prima edizione di questo appuntamento che ha centrato l’obiettivo di valorizzare i prodotti dolciari delle imprese artigiane italiane espressione delle diverse tradizioni regionali legate alle festività natalizie.

19 le aziende provenienti da Lazio, Puglia, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto, che hanno esposto per l’assaggio e la vendita le tante, diverse eccellenze territoriali del patrimonio alimentare made in Italy frutto della creatività degli artigiani. I visitatori della mostra-mercato hanno così potuto scoprire e acquistare panettoni di ogni genere, con i più svariati abbinamenti di gusto e tecniche di lievitazione, e poi pandori, focacce dolci, panfrutti, anelli di monaco, sbrisolone, cannoli, mandorlacci, pasticciotti, creme da spalmare, zabaione storico, cantucci, biscotti di ogni genere e origine (dalle rose del deserto ai brutti buoni).

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, il Vice Presidente di Confartigianato Eugenio Massetti, il Presidente di Confartigianato Alimentazione Massimo Rivoltini, il Segretario generale di Confartigianato Vincenzo Mamoli, i vertici di Confartigianato Apa Milano – Monza e Brianza.

Nell’ambito dell’evento è stato organizzato un percorso espositivo che grazie ad alcuni pannelli, curati da Alberto Capatti, storico della cucina e della gastronomia italiana, ha raccontato la tradizione dolciaria in Italia per divulgare attraverso un breve excursus il gusto del dolce nei territori della Penisola.

‘DOLCE ITALIA, IL GUSTO DEL NATALE ARTIGIANO’

Evento promosso da: Confartigianato Imprese. In collaborazione con: Confartigianato Imprese Lazio, Confartigianato Imprese Puglia, Confartigianato Imprese Lombardia, Confartigianato Imprese Piemonte, Confartigianato Imprese Toscana, Confartigianato Impese Sicilia, Confartigianato Imprese Veneto. Evento realizzato da Conf Export Srl

Le imprese partecipanti:

1. Antoniazzi s.r.l (Bagnolo San Vito – Mantova);

2. Sapori di Piana di Nino Bello (Palermo);

3. Dolce e Barbagallo snc di Dolce Cristian e Barbagallo Eugenio (Tortona – Alessandria);

4. L’Onorato Pollo di Alberto Pollo e C. Snc (Borgo Vercelli – Vercelli);

5. Viale e Serale Snc (Borgo San Dalmazzo – Cuneo);

6. Pasticceria Dolce Vita di Del Trotti Alessandro (Costigliole D’Asti – Asti);

7. Panificio Piantanida Luca (Coggiola – Biella);

8. GE’ – FARM Srl (Villorba – Treviso);

9. Vicentini Siro e Figli Snc (Breganze – Vicenza);

10. Casantini Srl (Viterbo);

11. Pasticceria Giotti di Giotti Nicola (Giovinazzo – Bari);

12. Azzurra Srl “La Forneria del Lago” (Paratico – Brescia);

13. Pasticceria Melograno Srl (Madone – Bergamo);

14. Pasticceria Polozzi (Blera – Viterbo);

15. Pasticceria Eros di Cristina Campagnacci & C. (Galatina – Lecce);

16. Le Delizie di Montepiano Srl (Montepiano di Vernio – Prato);

17. Berardi Srl (Ruvo di Puglia -Bari);

18. Pasticceria ATENA di Margini Gianni e C. Snc (Sabbioneta – Mantova);

19. Davide Longoni SRL (Milano).