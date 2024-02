27 Febbraio 2024, h. 11:57 Notizie MODA – Confartigianato porta la moda contemporanea a White e a Artisanal Evolution

La settimana della moda di Milano ha visto Confartigianato al fianco delle imprese per promuovere il valore artigiano del fashion made in Italy. Evento di punta il Salone White Show Contemporary, edizione Donna, svoltosi dal 22 al 25 febbraio e che conferma la partnership con Confartigianato.

L’evento ha il patrocinio di Regione Lombardia, del Comune di Milano ed il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), di ICE – Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane e la collaborazione di Confartigianato Imprese.

All’inaugurazione di White è intervenuto il Presidente di Confartigianato Moda Moreno Vignolini, il quale ha sottolineato che “questa collaborazione consente di promuovere l’Italia dell’eccellenza artigiana sui mercati internazionali. Stiamo attraversando un periodo complesso caratterizzato dalla forte incertezza su tutte le fasce di mercato, ma siamo consapevoli delle nostre potenzialità e delle opportunità che White può offrire alle nostre imprese. La moda è un punto di forza del Made in Italy proprio grazie all’apporto delle piccole imprese, interpreti di creatività e di competenze antiche, protagoniste dell’estro su misura, della personalizzazione, della cura maniacale per i dettagli. Confartigianato le accompagna nel futuro, puntando sulla sostenibilità come fattore distintivo e per affermare il valore artigiano dei prodotti, mix di tradizione, design, ricerca e innovazione”.

A White, allestito negli spazi del Tortona Fashion District, hanno esposto le loro creazioni 30 aziende associate a Confartigianato che, nel corso dell’evento, hanno ricevuto la visita del direttore centrale di ICE Agenzia Maurizio Forte e di buyer internazionali, fashion editor e professionisti del settore moda, intenti ad analizzare le nuove collezioni donna prêt-à porter, dedicate alla Fall/Winter 2024-2025.

Oltre a White, nell’ambito della partnership con Camera degli Showroom di Milano (CSM), Confartigianato ha organizzato la partecipazione di imprese ad Artisanal Evolution, svoltosi dal 20 al 26 febbraio, finalizzata all’inserimento di nuove attività artigiane negli showroom milanesi aderenti.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di valorizzazione della Fashion Week milanese che Confartigianato, per il tramite di Confexport, realizza ogni anno con il supporto dell’ICE-Agenzia, per favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese del Sistema Confartigianato alle settimane della moda milanesi. Artisanal Evolution è un concept ideato da CSM per Confartigianato, grazie al quale le MPMI a valore artigiano possono accedere ad una straordinaria vetrina, di norma preclusa alle aziende meno strutturate, esponendo le proprie produzioni nei più importanti showroom milanesi. La presenza di personale specializzato e dedicato permette alle imprese di ricevere assistenza nell’allestimento, nella comunicazione, nel marketing e nella vendita dei prodotti. Il valore aggiunto dato dal progetto supportato dall’ICE è la organizzazione di incoming di buyer esteri provenienti da vari paesi del mondo che visitano gli showroom durante la fashion week.

Guarda il videoracconto della partecipazione di Confartigianato a White