EVENTI – Il 19 marzo Confartigianato celebra a Pesaro la 3° Giornata della cultura artigiana

‘Intelligenza artigiana, valore per l’Italia’ è il tema della 3° edizione della ‘Giornata della Cultura Artigiana’ organizzata da Confartigianato martedì 19 marzo, nella ricorrenza di San Giuseppe Artigiano. Quest’anno l’evento celebrativo della Giornata si svolgerà a Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, per ribadire che i valori espressi dalle piccole imprese con la creatività, il saper fare e la capacità di guardare al futuro senza perdere di vista la tradizione, rappresentano la cultura produttiva e il punto di forza del made in Italy.

L’iniziativa del 19 marzo, che è stata presentata oggi con una conferenza stampa, sarà ospitata, a partire dalle 17.30, nel Teatro Rossini di Pesaro e i lavori saranno trasmessi in diretta streaming. Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Graziano Sabbatini, delle autorità politiche regionali e locali, il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, introdurrà i lavori, indicando il protagonismo dell’artigianato e delle piccole imprese nell’economia e nella società. “I nostri imprenditori – sottolinea Granelli – sono la cultura produttiva made in Italy: profondamente radicati nelle comunità e, contemporaneamente, capaci di conquistare il mondo con l’eccellenza dei loro prodotti, incorporano saperi antichi ed esprimono la biodiversità delle tradizioni dei territori italiani, sempre pronti, però, a rinnovarsi e ad innovare per affrontare le grandi trasformazioni della nostra epoca ed essere attori delle transizioni green e digitale”.

Seguirà un confronto sul ruolo delle piccole imprese, sul valore artigiano dentro le transizioni e nel rapporto con l’intelligenza artificiale, del quale saranno protagonisti Paolo Benanti teologo, Presidente Commissione A.I. per l’informazione, Mauro Magatti, sociologo, docente Università Cattolica Milano, i rettori delle Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori e dell’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’, Giorgio Calcagnini e Federico Faggin fisico e imprenditore.

Al termine del confronto, andrà in scena la performance del fisico, musicista e influencer Vincenzo Schettini, autore de ‘La fisica che ci piace’. Ad accompagnare la giornata saranno le note e le ‘voci’ del Conservatorio Rossini di Pesaro.

‘È per noi motivo di orgoglio ospitare questo evento a Pesaro, Capitale della Cultura con la quale stiamo attivamente collaborando nell’ambito di un percorso che coinvolge l’amministrazione comunale e la comunità’, spiega Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino’. ‘L’Intelligenza artificiale non deve spaventare, ma essere conosciuta per governare le dinamiche che verranno e ‘utilizzata’ per valorizzare quelle che sono le lavorazioni e le organizzazioni delle nostre imprese. Per questo la nostra Scuola per Imprenditori quest’anno, nella sua XIX edizione, affronterà, con docenti dell’Università Politecnica delle Marche, proprio il tema dell’IA declinato a misura di ‘piccola’ impresa’.

