8 Marzo 2024, h. 12:24 Notizie MECCANICA – A Mecspe per le imprese di Confartigianato occasioni di business sui mercati esteri

Si è svolta dal 6 all’8 marzo a Bologna la 22° edizione di MECSPE, evento di riferimento internazionale per le innovazioni nel settore dell’industria manufatturiera. Anche quest’anno ha riscosso grande successo il Villaggio Confartigianato, realizzato grazie anche al sostegno di Confexport, che ha riunito una collettiva di 27 imprese associate provenienti da Veneto, Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Nel corso della giornata di giovedì 7 marzo si sono riuniti i direttivi congiunti delle categorie meccanica e subfornitura e carpenteria meccanica che sono stati introdotti dalla presentazione del ‘Rapporto meccanica 2024″ a cura di Enrico Quintavalle responsabile dell’Ufficio studi di Confartigianato Imprese. L’iniziativa, seguita da un folto pubblico, ha affrontato le tendenze di mercato, le dinamiche relative all’occupazione, gli scenari internazionali di uno dei settori cardine del Made in Italy.

Proprio in tema di internazionalizzazione, MECSPE ha rappresentato un’opportunità per le imprese espositrici grazie ad incontri B2B appositamente organizzati con buyer esteri presenti in fiera.

“Seppure inserite in uno scenario critico a causa dei conflitti in corso e del blocco del canale di Suez – commenta Federico Boin, presidente nazionale di Confartigianato Meccanica – le nostre aziende, all’edizione 2024 di MECSPE, hanno respirato ottimismo e ottenuto riscontri positivi. Questa fiera – prosegue Boin – si rivela sempre più strategica per quanto riguarda le occasioni di business grazie proprio alla presenza di buyer stranieri di qualità. Tuttavia, per il nostro settore permangono criticità nella ricerca di personale specializzato. Su questo aspetto dobbiamo urgentemente correre ai ripari e continuare a porre in essere ogni azione necessaria presso le istituzioni competenti affinché si possa giungere ad una soluzione. C’è voglia di investire – conclude Boin – e noi, consapevoli dalla nostra professionalità, vogliamo giocare appieno questa partita”.