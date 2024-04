16 Aprile 2024, h. 13:39 EVENTI – Il 23 aprile Rieti ospita la seconda tappa di Percorso Montagna Futuro con un focus sul futuro delle aree interne

Il Percorso Montagna Futura di Confartigianato prosegue con la seconda delle cinque tappe in programma, dal titolo “Il futuro delle aree interne. Ri-abitare la montagna per un’economia a misura d’uomo” che si terrà a Rieti il prossimo 23 aprile dalle ore 15,00 alle 18,00 presso la Camera di Commercio in Via Paolo Borsellino, 16. L’evento è realizzato con la collaborazione di Confartigianato Lazio, Confartigianato Rieti e Confartigianato Macerata.

Il Percorso Montagna Futura ha l’obiettivo di approfondire le trasformazioni che coinvolgeranno i contesti alpini e appenninici nei prossimi anni. Nel seminario di Rieti ci occuperemo di Appennino centrale, una realtà complessa che vede sommarsi le caratteristiche montane alla distanza dai servizi essenziali e che per questa ragione è in gran parte ricompreso nella Strategia Nazionale Aree Interne. Avere cura di questi luoghi significa lavorare per creare un tessuto imprenditoriale sostenibile che tenga vive le comunità locali.

Dopo Rieti ci attendono le tappe di Bologna (mercoledì 8 maggio “Appennino Futuro”) e Milano (“Manifattura montana: uno sguardo al futuro”). Il percorso si concluderà a Roma il 29 maggio con un evento che oltre a fare sintesi di quanto emerso nei seminari territoriali, approfondirà la nuova Legge per la montagna.