24 Settembre 2024, h. 09:00 ESTETISTI – Confartigianato Estetisti conferma la fiducia alla Presidente Stefania Baiolini

Acclamazione per la Presidente uscente Stefania Baiolini, confermata al vertice di Confartigianato Estetisti per il prossimo quadriennio e per le Vice Presidenti, la veneta Cristina Scurtu e la siciliana Maria Daria Sturniolo.

Un Consiglio nazionale, quello degli Estetisti, particolarmente numeroso, con ben 15 Regioni rappresentate, a testimonianza della sensibilità della Categoria nei confronti delle problematiche del settore e dell’attività che la Presidenza si appresta a svolgere in stretta sinergia con i Consiglieri Mariangela Bei (Liguria), Rosetta Buldorini (Marche), Loredana De Giuli (Trento), Fiorella Iannelli (Abruzzo), Paola Labianca (Puglia), Franca Maresca (Campania), Pierluigi Marzocchi (Toscana), Samantha Miot (Friuli V.G.), Barbara Roma (Lazio), Mariangela Rubino (Lombardia), Sandra Selva (Emilia Romagna) e Daniela Spina (Molise).

Il programma di mandato della Presidente si pone, ovviamente, in continuità con le attività in essere a difesa e sostegno della Categoria e vede nel contrasto all’abusivismo un pilastro imprescindibile che passa necessariamente dalla sensibilizzazione dell’utenza, che maggiormente risente dei rischi di questo dilagante fenomeno.

“E’ importantissimo” ha detto la Presidente “essere in prima linea, dire la nostra attraverso tutti gli strumenti messi a nostra disposizione da Confartigianato e grazie alla collaborazione con le importanti testate di settore che ci danno voce”.

Così come vengono ritenute particolarmente importanti la promozione della Categoria attraverso le fiere e gli eventi di aggregazione e confronto, la collaborazione con Organizzazioni che perseguono gli obiettivi di professionalità e serietà delle imprese, la qualificazione degli operatori attraverso una formazione al passo con i tempi e con le evoluzioni del mercato.

Si tratta di attività già ampiamente avviate ma che si vuole rilanciare con rinnovato entusiasmo e con la massima partecipazione da parte del Sistema Confartigianato. L’adeguamento della Legge 1/90 e un sistema formativo uniforme sul territorio nazionale sono obiettivi ambiziosi ma sui quali si sta lavorando e ci si continuerà a concentrare per portarli a compimento.

Da criticità a opportunità, così conclude la Presidente: “Le dinamiche commerciali di mercato tendono a snaturare l’essenza della figura dell’estetista per logiche di interesse che non ci appartengono. E’ mia intenzione preservare la dignità della Categoria proponendo una linea chiara di azione che non consenta a nessuno di trasformare e mortificare la nostra individualità. Il mio impegno è e sarà sempre la difesa della nostra professionalità, con orgoglio e passione, e sono sicura che in nome di questo riusciremo a sviluppare le migliori sinergie e a produrre risultati soddisfacenti”.