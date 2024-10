7 Ottobre 2024, h. 15:08 ODONTOTECNICI – Confartigianato Odontotecnici conferma Ivan Pintus alla Presidenza Nazionale

Ivan Pintus, toscano, Presidente uscente, è stato confermato alla Presidenza di Confartigianato Odontotecnici, e sarà affiancato dai Vice Presidenti Luca Babarelli (Umbria) e Luca Di Tecco (Abruzzo).

A completare il Consiglio nazionale, con il compito di definire le linee politiche generali di azione dell’Organizzazione, i Presidenti regionali Gianpaolo Bullo (Veneto), Roberto Bornaccioni (Marche), Maurizio Botrugno (Puglia), Angelo Giambrone (Piemonte), Giuseppe Manzo (Emilia Romagna), Angelo Pistone (Lombardia), Nereo Rigotti (Trento), Rienzi Rosso (Friuli V.G.), Maurizio Tallini (Calabria), Francesco Vogna (Liguria) e Luca Zarantonello (Molise).

Nel proprio programma il Presidente ha indicato una serie di azioni in continuità con l’attività del precedente mandato tra cui spicca l’attività mirata all’istituzione del profilo professionale dell’odontotecnico.

“Il profilo è importante ma non è l’unico obiettivo della Categoria” ha detto il Presidente Pintus. “Lavoreremo – ha aggiunto – per intensificare i rapporti con gli istituti scolastici per qualificare la formazione dei futuri odontotecnici, organizzeremo un Osservatorio per individuare i prezzi medi di produzione e messa in commercio dei dispositivi, proporremo alle Compagnie assicuratrici di scorporare la prestazione odontotecnica da quella sanitaria. Porteremo inoltre avanti l’attività sindacale volta ad ottenere la fatturazione diretta al paziente e seguiremo l’iter per l’inserimento degli odontotecnici nel Sistema Tessera Sanitaria. Ringrazio i Colleghi che hanno riposto in me la loro fiducia, ai quali prometto di collaborare, con la mia presenza, a diffondere sul territorio la voce di Confartigianato Odontotecnici”.