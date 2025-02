19 Febbraio 2025, h. 18:43 CHIETI – Transizione 5.0, strategie e strumenti per crescere nell’evento di Confartigianato Chieti



“Transizione 5.0 – Strategie e strumenti per crescere” è il titolo del convegno promosso da Confartigianato Chieti L’Aquila e ConfidiSystema! per approfondire le opportunità legate alle transizioni verde e digitale, in programma giovedì 6 marzo, alle ore 16:30, presso Dromedian a Chieti Scalo, in via Erasmo Piaggio, 36. All’evento prenderanno parte esperti di rilievo nazionale e locale, pronti a fornire strumenti concreti per supportare la crescita delle pmi abruzzesi. L’evento è promosso con il contributo di Maw Spa e con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti.

Il convegno rappresenta un’importante opportunità di confronto su innovazione digitale, sostenibilità energetica e sviluppo del capitale umano, elementi chiave per il futuro delle aziende. Attraverso gli interventi di esperti del settore, verranno presentate strategie operative e buone pratiche per affrontare le sfide della Transizione 5.0, un modello che integra tecnologia, sostenibilità e crescita economica.

Dopo i saluti istituzionali del presidente di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, Camillo Saraullo, del Presidente della Fondazione Commercialisti Chieti, Michele Costanza, e dell’Onorevole Alberto Bagnai, presidente di Commissione parlamentare, seguiranno gli interventi di esperti del settore: Fabio Candeloro, direttore centrale Market & Digital Transformation Agsm Aim Energia, sul tema “Le rinnovabili per un modello energetico efficiente e sostenibile”; Andrea Scalia, responsabile settore Innovazione Confartigianato Imprese, sul tema “Il Polo di innovazione digitale Gate4Innovation a supporto delle Pmi abruzzesi”; Marco Calabrò, capo Segreteria tecnica del ministro delle Imprese e del Made in Italy sul tema “Misure per la transizione verde e digitale”; Silvia D’Angelo, people career director di Maw Spa, sul tema “Lo sviluppo sostenibile del capitale umano nelle Pmi abruzzesi”.

A seguire è prevista la conversazione dal titolo “Per la crescita delle imprese”, tra Andrea Bianchi, direttore generale di Confidi Systema!, Giuseppe La Boria, direttore regionale Abruzzo-Marche di Bper Banca, Francesco Paolo Acito, vicedirettore generale di Banca Popolare Puglia e Basilicata, Giacomo D’Ignazio, presidente di Fira Abruzzo, e Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero per il Made in Italy.

I lavori saranno moderati da Luca Telese, direttore del quotidiano “il Centro”.

L’evento è in corso di accreditamento per la formazione professionale continua presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e consentirà di maturare fino a 3 crediti formativi, in base alle ore effettive di partecipazione.

