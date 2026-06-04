Notizie Confartigianato Lombardia rinnova il sostegno a Opera San Francesco per i poveri

Un gesto che si ripete: anche quest’anno Confartigianato Lombardia conferma il proprio sostegno a Opera San Francesco per i Poveri, attraverso una raccolta fondi promossa con le Associazioni territoriali lombarde. La consegna ufficiale della donazione avviene oggi, quando la Giunta esecutiva e il Consiglio direttivo di Confartigianato Lombardia, guidati dal Presidente Eugenio Massetti e dal Segretario generale, Carlo Piccinato, hanno visitano la sede milanese di Opera San Francesco per i Poveri.

La delegazione ha avuto, così, l’opportunità di conoscere da vicino le attività che vi si svolgono quotidianamente e di incontrare Fra Marcello Longhi, Direttore di OSF, che accompagna i rappresentanti del Sistema Confartigianato Lombardia in un momento di confronto sull’impegno verso le persone più fragili.

“Questa iniziativa – sottolinea il Presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti – rappresenta il volto più autentico della nostra realtà. Le PMI e gli artigiani sono profondamente radicati nelle comunità in cui operano e conoscono il valore della solidarietà. La donazione a Opera San Francesco per i Poveri non è il gesto di una singola organizzazione, ma il risultato dell’impegno condiviso di tutto il Sistema Confartigianato Lombardia, che ancora una volta ha scelto di fare rete per sostenere chi ogni giorno si prende cura delle persone in difficoltà”.

“Siamo grati al sistema Confartigianato Lombardia per la vicinanza e la fiducia che rinnova nei confronti di Opera San Francesco. Questa donazione è un segno concreto di attenzione verso le persone in difficoltà e testimonia come la collaborazione tra realtà diverse possa generare un bene condiviso a favore dell’intera comunità”, argomenta Fra Marcello Longhi, Direttore di Opera San Francesco per i Poveri.

La raccolta fondi, che si conferma – ormai da quattro anni – a favore di OSF, ha raggiunto i 10mila euro e testimonia la volontà di contribuire a un progetto che rappresenta un punto di riferimento per migliaia di persone che vivono situazioni di disagio economico e sociale. Un impegno che Confartigianato Lombardia rinnova con convinzione, segnale concreto che conferma come la forza di una comunità si misuri anche dalla capacità di non lasciare indietro nessuno.