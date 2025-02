12 Febbraio 2025, h. 21:25 PIEMONTE – I rappresentanti del settore cave ornamentali a confronto con il Ministro Zangrillo e il Sen. Roberto Rosso

Il settore cave di pietre ornamentali di Confartigianato Piemonte, rappresentato dall’Ing. Gianluca Odetto, ha incontrato a Roma il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e il Senatore Roberto Rosso, componente delle Commissioni Ambiente e Industria del Senato per parlare di semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione di cava.

Alla presenza del Presidente di Confartigianato Marco Granelli è stata illustrata l’importanza che riveste il settore estrattivo per l’economia del Paese ed in particolare in Piemonte, con i due bacini di Luserna-Bagnolo e del Verbano Cusio Ossola. In particolare, sono stati evidenziati i vincoli nelle aree Zone Protezione Speciale (ZPS) che incidono negativamente sullo sviluppo delle attività in montagna e sulla durata delle autorizzazioni non confacenti con i piani di investimento delle imprese. Odetto, a nome delle Associazioni locali Assograniti VCO, Consorzio di Rora’, e Associazione Cavatori di Bagnolo, che insieme costituiscono il gruppo cave in Confartigianato Piemonte, ha rimarcato come la presenza delle cave e il loro indotto garantiscono il presidio e il mantenimento della popolazione nelle aree marginali del nostro territorio.