5 Febbraio 2025, h. 16:46 TURISMO – Confartigianato alla BIT 2025 di Milano in programma dal 9 all’11 febbraio: le iniziative organizzate presso lo stand confederale e il convegno sul turismo caseario

Confartigianato Turismo sarà presente anche quest’anno con uno stand istituzionale alla BIT, l’importante fiera dedicata al turismo, che si terrà presso il polo fieristico Fiera Milano Rho da domenica 9 a martedì 11 febbraio 2024. La domenica la Fiera è aperta al pubblico mentre i due giorni successivi sono dedicati esclusivamente agli operatori del settore turistico. Lo stand sarà animato da degustazioni di prodotti artigianali e dimostrazioni di lavorazioni tipiche.

La domenica 9 febbraio lo stand confederale (padiglione 11 al n. L50) ospiterà l’esibizione di Stefano Grioni, Caseificio Zucchelli (Orio Litta), campione in carica della gara di abilità nella preparazione di Raspadüra lodigiana del Festival “Le Forme del Gusto” di Lodi, con degustazione offerta ai visitatori (a cura di Confartigianato Lodi). A seguire, il Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola IGP presenterà i suoi prodotti ed offrirà una degustazione (a cura di Confartigianato Rimini).

La mattina del secondo giorno, lunedì 9 febbraio, lo stand ospiterà “OliveClay – T’Puglia Experience”: una presentazione di progetti di turismo esperienziale e degustazione di Olio evo, con dimostrazione di pittura su ceramica, a cura di Confartigianato Bari. Il pomeriggio vedrà la presentazione della Festa del torrone di Cremona con degustazione di Torroni della famosa azienda Rivoltini (a cura di Confartigianato Cremona)

Infine, la mattinata di martedì 11 febbraio sarà incentrata sul tema “Pescaturismo e Ittiturismo, gli Artigiani della filiera ittica” con degustazione di prodotti ittici di lago, a cura di A.N.A.P.I. Pesca e APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza.

Inoltre, il 10 febbraio 2025 dalle ore 16,30 alle 18,00, abbiamo organizzato un convegno nazionale dedicato ad delle tendenze in forte crescita nell’ambito del turismo enogastronomico: quella del turismo caseario. Sono sempre di più i caseifici che organizzano attorno alle loro produzioni delle vere e proprie esperienze turistiche.

Il convegno “L’enogastronomia artigiana al centro del viaggio – Il caso del turismo caseario” permetterà di approfondire le nuove tendenze del settore e mettere in evidenza tutte le opportunità per le imprese artigiane. L’evento ospiterà la più importante esperta di turismo enogastronomico in Italia, la Prof.ssa Roberta Garibaldi, che presenterà il Rapporto sul Turismo Caseario. L’evento – aperto dal Vice Presidente nazionale di Confartigianato Eugenio Massetti – vedrà tra i relatori Marta Gaia Torriani dell’Associazione The Cheese Valleys – Le Tre Signorie di Bergamo, che introdurrà il tema del turismo esperienziale legato ai formaggi e ai caseifici, a seguire, il Sindaco di Lodi Andrea Furegato parlerà della manifestazione “Le Forme del Gusto”, mentre per finire, Irene Floris, tour operator e Presidente di Confartigianato Turismo Firenze e Toscana ci porterà a conoscere i pacchetti di viaggio da lei realizzati in tema di turismo caseario.

Scopri il programma, clicca qui.