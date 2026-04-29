Categorie Confartigianato Fotografi protagonista al meeting FEP a Reykjavik

Reykjavik ha ospitato nei giorni scorsi una serie di iniziative che hanno visto protagonista l’Italia, promosse dalla Federation of European Professional Photographers. Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente di Confartigianato Fotografi Corrado Poli, che ha presenziato all’Assemblea Generale della Federazione, per la rielezione nell’ambito del Board di Eugenio Li Volsi, Consigliere designato da Confartigianato: “Questa conferma a livello europeo è un onore e la testimonianza dell’impegno costante con cui la nostra Associazione contribuisce alla valorizzazione della Categoria in Europa e nel mondo. Ringrazio di cuore Eugenio, al quale vanno le nostre congratulazioni ed un caloroso buon lavoro!”.

Altra importante emozione è stata la vittoria del fotografo Confartigianato Ivan Schirmenti, premiato come miglior fotografo europeo 2026, che si è aggiudicato la Golden Camera per la categoria Wedding nell’ambito dei FEP Awards, dopo la vittoria dello scorso anno a Copenhagen. “E’ un’emozione che ha il sapore della luce perfetta: rara, intensa, irripetibile” – ha commentato Schirmenti – “due anni consecutivi per un Awards prestigioso a livello internazionale con fotografi di fama mondiale. Porto l’Italia e principalmente la mia città di Palermo sul tetto d’Europa…”.

Ha ritirato il premio in sua vece, a causa di un contrattempo, l’emozionato Presidente Corrado Poli che, in questa occasione, ha ribadito che sarà l’Italia ad ospitare i FEP Award 2027, che si svolgeranno in aprile a Torino, grazie alla candidatura avanzata da Confartigianato Piemonte ed accettata da FEP. “L’ospitalità di questo evento ed il contestuale svolgimento dell’Assemblea Generale della Federazione Europea dei Fotografi, che porterà in Italia i vertici europei della Categoria – ha detto Poli – sarà un’occasione unica per accendere un faro sulla fotografia italiana e su come Confartigianato sia attiva e presente in questo settore. Ringrazio ancora Confartigianato Piemonte per aver voluto candidarsi ad ospitare a Torino la cerimonia di premiazione dei Fep Awards, il più prestigioso tra i riconoscimenti fotografici europei, che la FEP assegna alle eccellenze della fotografia professionale”.

Si è svolta infine la premiazione della World Photographic Cup, la coppa del mondo della fotografia per nazioni. “Confartigianato Fotografi ha partecipato per molte edizioni capitanando il team Italia – ha detto il Presidente Poli – Siamo qui anche per valutare la nostra partecipazione alla prossima edizione che si terrà in Canada a Calgary nel 2027!”.

Il grazie di Confartigianato Fotografi va alla Confederazione e a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per l’affermazione della fotografia italiana e per la valorizzazione dei fotografi professionisti.