20 Giugno 2025, h. 14:40 DONNE IMPRESA – Il Movimento Donne Impresa Confartigianato in audizione alla Camera sulla violenza economica

Lo scorso 19 giugno, il Movimento Donne Impresa Confartigianato è intervenuto in audizione alla Camera dei Deputati sulla violenza economica, un’iniziativa promossa dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

All’incontro hanno preso parte la Presidente Maria Grazia Bonsignore e la responsabile del Movimento, Roberta Gagliardi, per offrire il contributo delle organizzazioni datoriali “nella creazione di un ambiente di lavoro più equo e per sostenere le donne nella ricerca della propria autonomia economica. In questo senso, Confartigianato da sempre si impegna a promuovere politiche che favoriscono le pari opportunità nel mondo del lavoro e l’imprenditorialità femminile, contro ogni forma di discriminazione e violenza – ha spiegato la Presidente Bonsignore – Per questo apprezziamo questo impegno congiunto di Governo e Organizzazioni di rappresentanza, fondamentale per affrontare efficacemente questa grave piaga sociale della violenza economica”.

“Le Organizzazioni di rappresentanza datoriale hanno quindi l’opportunità di essere catalizzatori nel contrasto alla violenza economica, integrando e potenziando le iniziative del Governo attraverso azioni concrete e collaborative – ha spiegato ancora – Questa iniziativa non soltanto aiuta a creare un ambiente di lavoro più equo, ma promuove anche l’autonomia economica delle donne, contribuendo a una società più giusta e inclusiva”.