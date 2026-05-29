Notizie Premio Pietro Calabrese ai grandi nomi della cultura, dello sport e del giornalismo

Cultura, sport, giornalismo al centro della quindicesima edizione del Premio nazionale Pietro Calabrese. L’evento, promosso da Ancos Aps, in collaborazione con il Comune di Soriano nel Cimino e Confartigianato Imprese, con il sostegno di Banca IFIS e il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio, si è svolto il 28 maggio nella cornice di piazza Vittorio Emanuele II, a Soriano nel Cimino.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Pietro Calabrese, giornalista e scrittore, direttore de La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero e Panorama, celebra da quindici anni personalità che si sono distinte nei campi dello sport, del giornalismo e della cultura. L’evento ha visto la presenza del Segretario di ANCoS Aps Confartigianato Persone, Fabio Menicacci e di Costanza Calabrese, figlia di Pietro Calabrese, giornalista e conduttrice di Tg5.

Quest’anno, sono saluti sul palco della manifestazione per ricevere il Premio il giornalista Giulio Cardone de La Repubblica, tra le firme più autorevoli del racconto sportivo romano; lo scrittore e sceneggiatore Massimiliano Governi; Fabrizio Paladini, protagonista delle grandi realtà editoriali italiane e pioniere della free press; Franco Carraro, figura centrale delle istituzioni sportive e politiche del Paese; il musicista e sindaco emerito di Orvieto Toni Concina; Emilio Mancuso, storica voce di Rai Radio 1 e Rai Gr Parlamento.

Il riconoscimento è stato consegnato anche all’attore e conduttore televisivo Enrico Montesano e a Roberto Napoletano, direttore de Il Messaggero, alla giornalista Elisabetta Esposito della Gazzetta dello Sport, alla Comunità di Sant’Egidio, simbolo internazionale di solidarietà e dialogo.

Premiati anche Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, Rita Pinci, direttrice di Donne Chiesa Mondo, Davide Desario, direttore di Adnkronos; Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction; il marciatore azzurro Francesco Fortunato.

E’ stato inoltre premiato alla memoria Roberto Renga, storica firma del giornalismo sportivo italiano, voce amatissima del calcio raccontato con eleganza, competenza e profonda umanità.