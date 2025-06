12 Giugno 2025, h. 02:13 Notizie MERCATI ESTERI – Made in Italy e mercati globali: la ‘lezione’ di Lucio Caracciolo in Confartigianato

“Bisogna avere la capacità di ricostruire in Italia un tessuto formativo della manifattura e, in particolare dell’artigianato, per poter disporre in maniera continuativa di coloro che sanno fare”. E’ una delle indicazioni che Lucio Caracciolo, direttore di Limes, la più autorevole rivista italiana di geopolitica, ha espresso durante la lezione tenuta l’11 giugno nell’ambito della Scuola di Sistema Confederale e organizzata dal Settore Internazionalizzazione e Promozione di Confartigianato.

La sessione formativa, dal titolo “I mercati per il Made in Italy: leggere il contesto geopolitico per accompagnare le imprese sui mercati esteri”, ha offerto a Caracciolo l’occasione per evidenziare la sua chiave di lettura per affrontare le sfide globali. “Il Made in Italy – ha detto – sta vivendo una fase di difficoltà causata da fattori esogeni, in primis i processi di deglobalizzazione in corso, che mettono a rischio due pilastri fondamentali dell’economia italiana: l’accesso alle materie prime e la libertà di esportazione”.

“L’Italia – ha spiegato – non dispone di materie prime essenziali e dipende dalle rotte marittime, oggi sempre più instabili. Basti pensare al Mar Rosso, attraversato da tensioni e conflitti. A questo si sommano ostacoli commerciali, dazi, barriere culturali e doganali che rendono più difficile vendere all’estero”.

La via d’uscita, secondo Caracciolo, consiste nel puntare su partnership selettive con Paesi geograficamente vicini e strategicamente compatibili, come Francia e Germania, valorizzando le alleanze europee e cercando interessi reciproci stabili.