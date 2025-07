Europa e Mercati Internazionali Formazione e lavoro: Confartigianato al Parlamento UE per valorizzare il modello ITS

Si è tenuto il 2 luglio al Parlamento europeo l’evento “La verticalizzazione della formazione professionale in Europa: il sistema ITS, una storia italiana di successo”, dedicato al modello degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e al loro ruolo strategico nel rafforzare il legame tra istruzione tecnica e mondo del lavoro in Italia.

Tra i partecipanti, Confartigianato Imprese, che ha portato il proprio contributo sottolineando il valore degli ITS come strumento efficace per favorire l’occupazione giovanile e ridurre il mismatch tra domanda e offerta di competenze. Confartigianato Imprese ha ribadito il proprio impegno nello sviluppo e nella promozione del sistema ITS, mettendo in evidenza l’importanza di una collaborazione strutturata tra mondo produttivo e mondo della formazione.

Nel corso dell’intervento, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di sostenere la crescita degli ITS, valorizzandone la natura “duale” e l’orientamento pratico, elementi che ne fanno un modello di successo per rispondere alle esigenze delle imprese, in particolare delle PMI e dell’artigianato.

Altro tema centrale toccato nel corso dell’intervento è stato quello dell’orientamento professionale: Confartigianato ha ribadito l’importanza di accompagnare i giovani nella scoperta delle opportunità offerte dall’istruzione tecnica e dal lavoro qualificato, contrastando pregiudizi e stereotipi che spesso penalizzano queste scelte formative.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni europee, rappresentanti del mondo della formazione e stakeholder economici, con l’obiettivo di condividere le buone pratiche nazionali e favorire un approccio europeo per il rafforzamento delle filiere formative tecnico-professionali.