Notizia Milano Beauty Week: gli Stati Generali dell’Acconciatura tornano con la terza edizione

Torna il 21 settembre la terza edizione degli Stati Generali dell’Acconciatura, ospitata nell’ambito della Milano Beauty Week. L’iniziativa, promossa dalla Camera Italiana dell’Acconciatura, rappresenta un appuntamento centrale per il comparto: un’occasione di confronto istituzionale e di valorizzazione dell’eccellenza tecnica del settore. All’evento prenderanno parte anche i vertici di Confartigianato Acconciatori.

L’evento si colloca in un momento particolarmente importante per il comparto, che trova l’interesse del mondo politico puntato sull’esigenza di dotare il settore di un contesto normativo aggiornato che consenta di offrire risposte adeguate al proprio mercato di riferimento attraverso l’ottimizzazione e la semplificazione delle modalità di lavoro.

A discuterne saranno i rappresentanti della Camera Italiana dell’Acconciatura – la Presidente Tiziana Chiorboli, i Vicepresidenti Massimiliano Peri e Gianni Manzetti, e il Presidente del Gruppo Prodotti professionali per l’acconciatura di Cosmetica Italia, Fabio Franchina – insieme al Sottosegretario al MIMIT Massimo Bitonci, al Senatore Questore Antonio De Poli e ai Senatori Gianpietro Maffoni e Renato Ancorotti, quest’ultimo firmatario della proposta di legge sulla riforma della normativa di settore, presentata in Senato.

Accanto al dibattito politico e normativo, spazio anche alla creatività e al talento tecnico, con gli interventi di tre protagonisti dell’hairstyling italiano: Riccardo Clemente, Mirko Cheyenne e Francesco Cirignotta.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 settembre alle ore 11, nella suggestiva cornice della Sala delle Colonne di Palazzo Bovara, a Milano.

