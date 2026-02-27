Metalmeccanica di produzione Confartigianato a MECSPE: 35 imprese protagoniste e innovazione al centro del “Villaggio Confartigianato”

Dal 4 al 6 marzo 2026 Confartigianato Imprese sarà protagonista a MECSPE, la principale manifestazione italiana dedicata all’industria manifatturiera, in programma a Bologna, con il “Villaggio Confartigianato”, uno spazio collettivo che rappresenta l’eccellenza della meccanica e della subfornitura artigiana italiana.

Saranno 35 le imprese associate provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto a portare in fiera competenze specialistiche, capacità produttiva, qualità e innovazione, testimoniando la forza di un sistema diffuso su tutto il territorio nazionale che contribuisce in modo determinante alla competitività del manifatturiero italiano.

La presenza a MECSPE rappresenta un’opportunità strategica di visibilità e sviluppo commerciale in un contesto internazionale ad alta specializzazione, ma anche un momento di confronto sulle grandi trasformazioni che stanno interessando il settore, dalla transizione digitale all’evoluzione delle competenze. Il Villaggio non sarà soltanto un’area espositiva, ma un luogo di incontro e approfondimento aperto a imprese, stakeholder e visitatori, con desk informativi dedicati all’innovazione tecnologica, alla formazione e all’orientamento professionale. In questo ambito un ruolo centrale sarà svolto da IVL – Istituto Veneto per il Lavoro e da FormArt, enti di formazione rispettivamente di Confartigianato Veneto e Confartigianato Emilia-Romagna, che offriranno un’importante occasione di orientamento e informazione per far conoscere da vicino le opportunità occupazionali e i percorsi formativi per l’ingresso nel settore della meccanica di produzione, con particolare riferimento al comparto artigiano. Presso il desk dedicato sarà possibile approfondire le nuove figure professionali emergenti nella meccanica artigiana, acquisire informazioni dettagliate sui percorsi di apprendistato duale che consentono di coniugare formazione e inserimento lavorativo e conoscere le opportunità offerte dal sistema dell’artigianato nell’ambito dei percorsi Scuola–Lavoro, rafforzando il legame tra imprese, giovani e territorio e contribuendo a costruire competenze coerenti con i fabbisogni reali delle PMI.

Particolarmente significativo sarà inoltre l’evento in programma giovedì 5 marzo alle ore 11:00 presso l’Arena MECSPE nel Centro Servizi dal titolo “H Maintenance: la nuova generazione di assistenza e manutenzione guidata con AR e AI”, a cura di Confartigianato Imprese e Würth Italia, che accenderà i riflettori sulle nuove frontiere dell’assistenza tecnica e della manutenzione evoluta attraverso l’impiego di realtà aumentata e intelligenza artificiale. Interverranno Stefano Campanella, Presidente di Confartigianato Imprese Meccanica, Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia, e Andrea Comina del Phygital Hub Würth Italia, offrendo una visione concreta delle applicazioni tecnologiche a supporto delle PMI per migliorare efficienza operativa, sicurezza e qualità dei processi. Nel corso della manifestazione è inoltre prevista la riunione congiunta dei Consigli nazionali delle categorie afferenti alla Meccanica, introdotta dalla presentazione del Rapporto Meccanica 2026 a cura dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese in collaborazione con l’Osservatorio MPI di Confartigianato Emilia-Romagna e l’Ufficio Studi di Confartigianato Veneto, un momento di analisi e indirizzo strategico aperto ai dirigenti del sistema. Il Rapporto delinea alcuni segnali di ripresa: nel 2025 la produzione per le micro e piccole imprese si stabilizza mentre le esportazioni tornano in territorio positivo (+3,2%) e tiene (+0,3%) l’occupazione. Preoccupano le incertezze sui dazi e la pressione sul costo dell’energia e il rallentamento della discesa del costo del credito. Con la partecipazione a MECSPE 2026, Confartigianato conferma il proprio impegno nel valorizzare le imprese artigiane della meccanica, sostenendone i percorsi di innovazione, promuovendo la cultura tecnica e rafforzando la presenza del sistema su uno dei palcoscenici più qualificati del manifatturiero nazionale.