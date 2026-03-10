Notizie Il 19 marzo a L’Aquila protagonisti gli artigiani anima innovatrice del made in Italy

Il 19 marzo, a L’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, Confartigianato celebra la 5° edizione della Giornata della cultura artigiana con il convegno ‘Artigianato anima del made in Italy’, un confronto con rappresentanti delle istituzioni locali e del Governo, con esperti, accademici e imprenditori per mettere in luce l’Italia dei piccoli imprenditori che trasformano la tradizione in innovazione.

Il convegno, i cui lavori saranno moderati dal conduttore radio-televisivo Rai, Federico Quaranta, vedrà gli interventi del Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, di Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, del Presidente di Confartigianato Imprese L’Aquila Angelo Taffo, di Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, di Mauro Magatti, sociologo ed economista. Al centro dell’evento le testimonianze di due imprenditori soci di Confartigianato, Erika Liberati, specializzata nella creazione di ceramiche d’arte, e Roberto Galbiati, produttore di arredamenti, e del designer Giulio Iacchetti.

In occasione del convegno – che si svolgerà a partire dalle ore 17 presso l’Auditorium del Parco e potrà essere seguito in diretta streaming – Confartigianato presenterà i risultati di un rapporto dell’Ufficio studi della Confederazione che fotografa i principali indicatori dell’artigianato italiano, sia in termini di numero di imprese sia per la sua incidenza occupazionale, la vocazione all’export, la spinta innovativa e la formazione di competenze.

In particolare, un focus sarà dedicato alle ‘4 A’ del made in Italy, vale a dire i settori Alimentare e bevande, Abbigliamento e moda, Arredo e legno e Automazione e meccanica che rappresentano l’ossatura della manifattura italiana a forte vocazione artigiana: un perimetro produttivo in cui l’“anima” dei prodotti si traduce in occupazione, innovazione, competitività internazionale.

Segui la diretta streaming dell’evento