Notizie Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile

Al centro del nuovo numero di Spirito artigiano vi è un’analisi lucida e profonda dei paradossi della condizione femminile in Italia, della parità di genere, del valore strategico dell’imprenditoria e del lavoro delle donne. Attraverso dati statistici, contributi accademici e storie d’impresa, il magazine dimostra come la valorizzazione del talento femminile sia una necessità strutturale per garantire lo sviluppo sostenibile dell’Italia.

Ad aprire il numero è il sociologo ed economista Mauro Magatti che esamina un paradosso italiano: le donne ottengono risultati scolastici e formativi sistematicamente superiori a quelli degli uomini, eppure questo vantaggio si dissolve all’ingresso nel mercato del lavoro a causa di culture organizzative rigide e di un sistema produttivo anacronistico, costruito attorno alla figura del lavoratore maschio privo di carichi di cura. Con l’aggravarsi dell’assistenza agli anziani in un Paese che invecchia, la maternità e il welfare familiare continuano a gravare quasi unicamente sulle donne, alimentando lo scenario dell’inverno demografico. Secondo l’autore, la sfida decisiva non consiste nell’aiutare le donne ad adattarsi a un sistema che non funziona, ma nel compiere un passaggio radicale: evolvere da un “paradigma estrattivo”, basato sulla produzione quantitativa e sul consumo di tempo, a un “modello generativo” che attribuisca valore anche alla cura, alle relazioni e alla qualità della vita condivisa. Liberare il potenziale di questa colonna invisibile è la chiave per costruire una società capace di futuro.

Il tema della parità di genere è affrontato dai ricercatori Martina Lanzetta, Fazilat Radjabova e Gianluca Truscello secondo i quali le disuguaglianze non sono un dato statico, ma si accumulano come tasselli di un Lego lungo le diverse fasi dell’esistenza, allargandosi progressivamente come le due lame di una forbice. Sebbene l’Italia vanti una delle quote più alte d’Europa di laureate nelle discipline STEM (4 su 10) e un primato nel lavoro autonomo femminile, il mercato del lavoro presenta forti criticità strutturali, tra cui un tasso di partecipazione fermo al 57,4% (contro il 74% maschile) e un’elevata incidenza di part-time involontario e “finte partite IVA”. La ricerca mette in luce un dato politico essenziale: quando le imprese femminili crescono, producono un effetto moltiplicatore sulla base occupazionale delle donne, superando il 50% di presenza interna rispetto al modesto 40% delle altre aziende.

Ad ampliare la riflessione interviene la sociologa Rita Biancheri la quale evidenzia come il welfare italiano, basato su trasferimenti monetari e privo di norme chiave come il congedo paritario, lasci sulle spalle delle donne il peso principale dell’attività familiare, generando affanno, stress e un peggioramento dello stato di benessere percepito già in età giovanile. Questa distonia si riflette drammaticamente sulla denatalità, con il tasso di fecondità italiano sceso al minimo storico di 1,13 figli per donna nel 2026, unito a una crescita esponenziale delle famiglie unipersonali. Citando il Rapporto Annuale Istat 2026, Biancheri correla i ritardi di crescita del PIL (fermo allo 0,2%) alle disuguaglianze sociali che limitano lo sviluppo del capitale umano. Biancheri propone quindi una forte svolta nella medicina di genere, denunciando l’ingiustizia epistemica di un approccio biomedico organicistico che tratta le donne secondo parametri standard neutri-maschili. Richiamando le visioni di Gadamer e Sacks, l’autrice invoca un superamento del rimosso attraverso la medicina narrativa e il concetto olistico di sex gender system introdotto da Gayle Rubin, de-costruendo i pregiudizi androcentrici per includere gli aspetti biografici e i determinanti sociali nei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura.

Il legame profondo tra la componente femminile e i nuovi paradigmi economici viene analizzato da Mariella Nocenzi, docente di sociologia. Ricordando l’ottantesimo anniversario del primo voto alle donne in Italia (1946-2026), Nocenzi sottolinea che oggi non si tratta di “aggiungere le donne” allo sviluppo, ma di cambiare l’idea stessa di sviluppo. Con 1.302.974 imprese femminili registrate a fine 2025 (di cui 218.262 artigiane), le donne si collocano naturalmente all’intersezione tra transizione verde, economia circolare e coesione territoriale. L’autrice avverte però che l’empowerment non può ridursi alla retorica motivazionale del “ce la puoi fare”, che rischia di diventare una “trappola con il fiocco”, ma deve tradursi in accesso reale al credito, alla tecnologia e alla rappresentanza. Attraverso la lente dell’intersezionalità, Nocenzi ricorda che le donne non sono un blocco omogeneo e che le politiche datoriali e istituzionali devono saper distinguere le diverse condizioni geografiche e sociali (dalle startupper urbane alle artigiane delle aree interne) prima che si trasformino in diseguaglianze irreversibili. Per cambiare l’architettura del Paese, conclude Nocenzi, sono tre le condizioni imprescindibili: riconoscere il valore economico della cura, costruire ecosistemi territoriali integrati e misurare costantemente l’impatto di genere delle politiche messe in atto.

Ad arricchire le riflessioni è il contributo di Martina Rogato, co-fondatrice e Presidente Onoraria di Young Women Network, che sposta il focus dagli ostacoli tradizionali all’analisi del valore aggiunto introdotto dalle donne nei modelli di governance. In un mercato caratterizzato da profonde transizioni (digitale, ambientale, demografica), competenze un tempo ritenute accessorie – come la capacità di ascolto, la gestione del consenso e la lettura dei mutamenti sociali – diventano vantaggi competitivi strategici per la resilienza aziendale. L’artigianato diventa così un vero e proprio laboratorio del futuro, dove i parametri ESG, l’economia circolare e le filiere responsabili erano già insiti nella qualità delle relazioni e nel radicamento territoriale. Rogato segnala una spinta generazionale importantissima: quasi l’11% delle imprese femminili in Italia è guidato da *under 35* (quota superiore alla media del mercato), a dimostrazione di come le nuove generazioni (Millennial e GenZ) vedano nell’attività d’impresa un veicolo di innovazione e trasformazione sociale, orientando la leadership verso modelli collaborativi e inclusivi che superano la vecchia gestione piramidale.

Sul rapporto tra istituzioni nazionali e mondo dell’impresa diffusa, il magazine propone l’intervista di Federico Di Bisceglie a Maria Alessandra Gallone, Presidente dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). La Presidente Gallone lancia un messaggio chiaro: la transizione ecologica funzionerà solo se sarà “abitabile” e accessibile per le piccole imprese e per chi apre ogni mattina una bottega, evitando di trasformarsi in un mero sovraccarico burocratico. ISPRA si propone come infrastruttura tecnico-scientifica per semplificare, orientare e rendere la conoscenza dei dati ambientali accessibile alle PMI prive di strutture dedicate alla compliance. Gallone invoca un “nuovo umanesimo della sostenibilità” che metta la persona al centro, evidenziando che lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente non sono avversari. In questo quadro, il protagonismo delle donne introduce un cambio di paradigma: la parola “cura” perde qualsiasi accezione debole per diventare una forma altissima di responsabilità sociale e di visione a lungo termine per le generazioni future.

L’aspetto dell’associazionismo imprenditoriale è tracciato da Roberta Gagliardi, Responsabile Donne Impresa Confartigianato. Ripercorrendo i lavori della XXVII Convention Nazionale del Movimento, Gagliardi evidenzia il legame dinamico e indissolubile tra tre pilastri: impresa (dove si genera valore), empowerment (strumento per esprimere tale valore) e welfare (la condizione infrastrutturale che rende tutto sostenibile). Gagliardi denuncia la distanza tra la parità “dichiarata” sui principi e quella “praticata” nei modelli organizzativi, spesso pensati per la grande industria e non per le microimprese diffuse. Il welfare non deve essere un costo ma un’infrastruttura economica, che nel mondo artigiano trova risposte d’eccellenza nella bilateralità e nella sanità integrativa. Gagliardi allarga infine lo sguardo alle sfide aperte del lavoro del futuro: il ruolo centrale dell’impresa come presidio di dignità e indipendenza economica contro la violenza di genere, e la necessità che le donne guidino la transizione tecnologica per disinnescare i *bias* di genere contenuti negli algoritmi dell’intelligenza artificiale.

Infine, l’analisi di Angelo Mellone, Direttore Intrattenimento Day Time Rai, affronta il paradosso dell’artigianato italiano. Il settore espande i fatturati ma contrae i laboratori: nell’ultimo decennio hanno chiuso 400mila imprese e ben 303mila sono oggi a rischio per mancanza di ricambio generazionale, aggravate da una “glaciazione demografica” che entro il 2050 sottrarrà 7 milioni di lavoratori all’Italia. In questa crisi della trasmissione generazionale del sapere, dove le grandi catene e la gastronomia globalizzata rischiano di desertificare i centri storici e le aree interne, la componente femminile mostra una straordinaria tendenza anticiclica. Con 218.262 imprese artigiane guidate da donne (il 17,7% del comparto) e punte d’eccellenza in territori come l’Abruzzo (22,7%) o Prato (26%), lo spirito imprenditoriale femminile sta raccogliendo il testimone che la via familiare classica non garantisce più. Le donne innestano il digitale sul manuale e l’e-commerce sulla bottega, mostrando una resilienza occupazionale superiore alla media (+9,8% di occupazione indipendente tra il 2021 e il 2025). Sostenere l’imprenditoria femminile, conclude Mellone, non è una concessione simbolica per l’8 marzo, ma una pura strategia industriale per salvare l’economia reale del Paese.

Sfoglia il nuovo numero di Spirito Artigiano