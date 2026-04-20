Notizie Confartigianato protagonista al Salone del Mobile con l’eccellenza artigiana tra sostenibilità e innovazione

Dal 21 al 26 aprile Confartigianato Imprese sarà presente al Salone del Mobile di Milano, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al design e all’arredo, con il “Salotto Confartigianato” al Padiglione 13 – Stand D36. Una presenza che rafforza il ruolo dell’organizzazione nel rappresentare e accompagnare gli artigiani e le piccole imprese della filiera dell’arredo, valorizzandone il contributo in uno scenario in continua evoluzione.

Il “Salotto Confartigianato” si propone come uno spazio di relazione e confronto, aperto a imprese, istituzioni e operatori del settore: un luogo in cui il saper fare artigiano si racconta e dialoga con le grandi trasformazioni in atto, dalla sostenibilità all’innovazione, mantenendo al centro qualità, flessibilità e radicamento territoriale. Nel corso della manifestazione, lo stand sarà inoltre presidiato in alcune giornate e momenti specifici da realtà del sistema come il Consorzio Multienergia e il Cenpi, con la partecipazione di Confartigianato Imprese Como nella giornata di venerdì, a testimonianza della dimensione diffusa e integrata dell’organizzazione.

Il programma degli eventi prende avvio mercoledì 22 aprile con un focus dedicato alla sostenibilità applicata, attraverso esperienze concrete e strumenti operativi per le imprese. Tra queste, il progetto sui pannelli radianti in polvere di marmo, esempio di economia circolare sviluppato con il contributo di Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale, la presentazione del percorso ConfESG, promosso da Confartigianato, che testimonia l’impegno del sistema nell’accompagnare le imprese nei processi di crescita sostenibile. Nel pomeriggio i lavori proseguono con una panoramica sugli strumenti della bilateralità artigiana, affrontati con il contributo del progetto bitl@b Laboratorio di bilateralità avanzata – EBNA, e si conclude con l’esperienza di una delle imprese che hanno preso parte al progetto Gate4Innovation di Confartigianato.

La giornata di giovedì 23 aprile rappresenta un momento di particolare rilievo istituzionale e strategico, con la riunione dei Consigli nazionali di Confartigianato Legno Arredo. Accanto a questo appuntamento, trovano spazio approfondimenti su temi chiave per il comparto: dal regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per l’arredo, a cura di Riqualta – Consorzio Nazionale Sistema Arredo. Nel corso del pomeriggio, il confronto si amplia ulteriormente con momenti dedicati all’attrattività dei mestieri artigiani, promossi da APA Confartigianato Milano Monza e Brianza, e all’innovazione nelle PMI. Completa il quadro l’analisi delle tendenze del comparto e degli scenari internazionali, a cura dell’Ufficio Studi Confartigianato Imprese e dell’Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia.

Lo sguardo al futuro caratterizza la giornata di venerdì 24 aprile, che si apre con un’indagine sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle imprese artigiane del legno, promossa da Confartigianato Imprese Veneto. Un tema che evidenzia come anche i contesti produttivi più tradizionali siano sempre più coinvolti nei processi di innovazione digitale. Nel pomeriggio, il focus si sposta sulle competenze e sulla trasmissione dei mestieri, con un approfondimento a cura di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana dedicato a sostenibilità, formazione e cultura del legno, dalla xiloteca digitale alla valorizzazione dell’arte della tappezzeria.

Nel suo complesso, il “Salotto Confartigianato” si configura come un punto di riferimento dinamico all’interno del Salone del Mobile di Milano, capace di offrire contenuti, occasioni di confronto e strumenti concreti per le imprese. Un presidio che mette in evidenza il valore strategico dell’artigianato nella filiera del design e dell’arredo e il suo contributo alla competitività del Made in Italy.